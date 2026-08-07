CIK BiH ovjerio 64 kandidatske liste

Nedžida Sprečaković
CIK naredio ponovno kontrolno brojanje s 51 biračkog mjesta
CIK / Arhiva

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BIH) ovjerila je sve 64 kandidatske liste za kompenzacijske mandate za Opće izbore 2026. godine, na kojima se nalazi ukupno 773 kandidata.

Odluka je donesena na sjednici CIK-a BiH održanoj u petak, 7. augusta, nakon izvršenih provjera dostavljenih kandidatskih listi.

Liste je podnijelo ukupno 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija koje će učestvovati na ovogodišnjim Općim izborima.

Iz Centralne izborne komisije BiH najavljeno je da će sve ovjerene kandidatske liste biti objavljene najkasnije do 20. augusta, i to u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na zvaničnoj internet stranici CIK-a BiH.

Na istoj sjednici CIK BiH donio je i odluku koja se odnosi na upravljanje glavnom pristupnom šifrom i infrastrukturom javnih ključeva za potrebe primjene specifičnih izbornih tehnologija.

Imenovana je i komisija koja će upravljati kriptografskim materijalom Izbornog informacionog sistema, pri čemu je glavna pristupna šifra podijeljena na tri međusobno nezavisna dijela kako je nijedan član komisije ne bi mogao samostalno rekonstruisati ili koristiti.

pročitajte i ovo

BiH

CIK BiH predstavio nove glasačke listiće

Vijesti

Izborne tehnologije u BiH: Stigla prva oprema za identifikaciju birača i...

Vijesti

Nova pravila glasanja na izborima 2026: Identifikacija otiskom prsta

BiH

Bakalar: Na Općim izborima glasovi će se brojati i ručno nakon...

Istaknuto

CIK BiH utvrdio redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću

BiH

CIK BiH danas žrijeba redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću

Vijesti

Vatrogasci imali pune ruke posla, požari širom TK

Vijesti

Vikend na Panonici uz muziku i zabavu: DJ MilloOne, TNT Band i Belma Sakić na Beach Baru Odisej

Sport

Kadetska reprezentacija BiH protiv Švedske traži drugu pobjedu na Eurobasketu

Vijesti

Vodovod: Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća kod Gračanice: Vozač prevezen u UKC Tuzla

Učitati više