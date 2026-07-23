CIK BiH utvrdio redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine žrijebanjem je utvrdila redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću za predstojeće izbore.

Žrijebanje je održano u prostorijama CIK-a BiH, uz prisustvo članova Komisije, predstavnika političkih subjekata i medija.

Prema utvrđenom redoslijedu, prvu poziciju zauzela je BHI – Kasumović Fuad, a slijede HNP, Koalicija za državu, DEMOS, Stranka za život, Naša stranka, SDS, Ćamil Duraković, koalicija Socijalistička partija Petar Đokić – DEMOS – NDP i Joso Oršolić.