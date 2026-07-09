CIK kaznio četiri stranke zbog preuranjene izborne kampanje

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je četiri političke stranke zbog aktivnosti koje su ocijenjene kao preuranjena izborna kampanja.

Najviša kazna izrečena je SNSD-u, u ukupnom iznosu od 8.000 KM. SDP BiH kažnjen je sa 3.500 KM, dok su Demokratska fronta i stranka Volja naroda Srpske, Dr Vlado Đajić, dobile kazne od po 3.000 KM.

Prema informacijama sa sjednice CIK-a, SNSD je najprije kažnjen sa 4.000 KM zbog konferencije za novinare održane 17. juna, na kojoj su iznesene procjene o broju mandata, ali i političke poruke koje je Komisija ocijenila kao kampanju prije zakonom dozvoljenog perioda.

Još 4.000 KM SNSD-u je izrečeno zbog videosnimka koji je predsjednik ove stranke Milorad Dodik objavio na Instagramu. U tom snimku je, prema stavu CIK-a, upućivao političke poruke i komentarisao političke protivnike.

Protiv ove odluke bili su članovi CIK-a Željko Bakalar, Vlado Rogić i Vanja Bjelica Prutina. Bjelica Prutina je tokom rasprave istakla da, prema njenom mišljenju, nisu bili ispunjeni uslovi za sankcionisanje, jer se u spornom videosnimku ne govori o kandidatima, nego o političkim protivnicima i jednom stranačkom kolegi.

Demokratska fronta kažnjena je sa 3.000 KM zbog aktivnosti Foruma žena ove stranke na humanitarnom bazaru u Specijalnoj školi “Vladimir Nazor” u Sarajevu, gdje su bili postavljeni baneri s fotografijama i stranačkim obilježjima. Većina članova CIK-a zaključila je da se radi o preuranjenoj kampanji, dok je tokom rasprave ukazano i na mogućnost zloupotrebe djece, što stručna služba CIK-a nije posebno razmatrala.

Kazna od 3.000 KM izrečena je i stranci Volja naroda Srpske, Dr Vlado Đajić, zbog promotivnog spota koji je njen predsjednik objavio na društvenim mrežama. CIK je ocijenio da su u spotu iznesene političke poruke koje predstavljaju dio programa stranke.

SDP BiH kažnjen je sa 3.500 KM zbog videosnimaka objavljenih na društvenim mrežama, u kojima su se, prema ocjeni Centralne izborne komisije, nalazile političke poruke u periodu prije zvaničnog početka kampanje.

Na istoj sjednici CIK BiH donio je i odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za usluge oglašavanja u dnevnoj štampi na tri službena jezika u Bosni i Hercegovini, za potrebe provođenja ovogodišnjih izbora.