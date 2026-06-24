CIK BiH organizuje edukacije za članove općinskih i gradskih izbornih komisij

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH), u skladu s Izbornim zakonom BiH, provodi višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih i gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini, uz podršku Misije OSCE-a u BiH.

Edukacije će biti održane u Banjoj Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru, u periodu od 22. juna do 3. jula 2026. godine.

Tokom edukacije bit će obrađene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini, s posebnim akcentom na podzakonske akte koji će se primjenjivati na Općim izborima u BiH, zakazanim za 4. oktobar ove godine.

Iz Centralne izborne komisije BiH navode da je cilj edukacija jačanje kapaciteta općinskih i gradskih izbornih komisija, unapređenje dosljedne primjene izbornih procedura i dodatno osnaživanje izborne administracije.

Program se realizuje u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, s ciljem da izbori budu provedeni profesionalno, transparentno i u skladu s međunarodnim standardima. Poseban značaj daje se i povećanju povjerenja javnosti u izborni proces.