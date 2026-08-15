Lana Pudar u finalu Evropskog prvenstva, u nedjelju pliva za medalju

Lana Pudar izborila je finale Evropskog prvenstva u disciplini 200 metara delfin nakon odličnog nastupa u večerašnjem polufinalu u Parizu.

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica nastupila je u prvoj polufinalnoj grupi, u kojoj je zauzela treće mjesto s vremenom 2:09.65. Brže od Pudar bile su Emily Richards iz Velike Britanije, koja je slavila s vremenom 2:07.10, te Italijanka Paola Borrelli.

Nakon završetka obje polufinalne utrke potvrđeno je da je Lana Pudar ostvarila sedmo najbolje vrijeme, što joj je bilo dovoljno za plasman među osam najboljih plivačica Evropskog prvenstva.

Finalna utrka na 200 metara delfin na rasporedu je u nedjelju, 16. augusta, od 18:47 sati, kada će se Pudar boriti za novu evropsku medalju. Termin finala potvrđen je i zvaničnim rasporedom Evropskog prvenstva u Parizu.

Lana Pudar je ranije na prvenstvu nastupila i na 50 i 100 metara delfin. Nakon plasmana u polufinale na 100 metara delfin odustala je od te utrke kako bi se fokusirala na svoju najjaču disciplinu, 200 metara delfin.