U BiH sutra sunčano i veoma toplo, temperature do 37 stepeni

RTV SLON
Suncano vrijeme uz malu do umjerenu oblacnost
Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, uz dnevne temperature zraka koje će dostizati i do 37 stepeni Celzijusa.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu zemlje puhat će jugozapadni, dok će u ostalim područjima preovladavati istočni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, a na jugu zemlje do 26. Tokom dana bit će znatno toplije, uz najviše temperature od 30 do 37 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne posebno u najtoplijem dijelu dana, kada će zbog visokih temperatura biti izraženo toplotno opterećenje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodniji za boravak na otvorenom.

Kod meteoropata i hroničnih bolesnika tokom dana mogu se javiti umor, iscrpljenost, glavobolja, razdražljivost i osjećaj malaksalosti. Poseban oprez preporučuje se osobama koje teže podnose visoke temperature.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu i teže fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, uz dovoljan unos tečnosti i odgovarajuću zaštitu od sunčevog zračenja.

Sunčano i veoma toplo vrijeme tako će obilježiti nedjelju, 16. augusta, u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

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