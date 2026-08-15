Na Sajmu šljive u Gradačcu izabrana najbolja muzna grla

RTV SLON
Foto: Sajam šljive

Posljednjeg dana 53. Sajma šljive u Gradačcu, na Seoskom imanju „Mionički ranč“, održana je Druga takmičarska izložba krava i junica mliječnih pasmina.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, dok se u ime organizatora i stručnog žirija prisutnima obratio Emir Djedović.

Ove godine ocjenjivana su isključivo domaća grla, odnosno krave i junice rođene kod vlasnika koji se bave uzgojem i proizvodnjom mlijeka. Zbog visokih dnevnih temperatura, ali i aktuelnih radova na pripremi silaže, stručna komisija ocjenjivanje je obavila direktno u štalama farmera.

Komisiju su činili predsjednik Emir Djedović te članovi Adnan Smajić i Erna Huskić.

U kategoriji junica prvo mjesto osvojilo je grlo u vlasništvu samostalnog poljoprivrednika Sevreta Huseljića. Drugo mjesto pripalo je junici Nijaza Terzića, dok je treće mjesto osvojilo grlo Kasima Šahdanovića.

Najbolje ocijenjeno grlo u kategoriji krava dolazi sa Farme za uzgoj muznih grla „Rabić“, vlasnika Eldara Rabića. Drugo mjesto osvojilo je grlo samostalnog poljoprivrednika „Poljo HR“ Ruzmina Hodžića, dok je treće pripalo grlu u vlasništvu Ibrahima Mulaomerovića.

Kako većina ocijenjenih grla pripada simentalskoj pasmini, organizatori su, s ciljem podsticanja uzgoja holštajn-frizijske pasmine, dodijelili i posebnu nagradu. Ona je pripala grlu u vlasništvu poljoprivrednog proizvođača Mirsada Suljića.

U okviru programa održana su i stručna predavanja namijenjena farmerima. Emir Mešanović govorio je o pripremi kukuruzne silaže, dok je Emir Djedović održao predavanje o mastitisu kod krava.

Takmičarska izložba muznih grla jedan je od pratećih sadržaja 53. Sajma šljive, koji je i ove godine okupio poljoprivredne proizvođače i stručnjake iz različitih oblasti poljoprivrede i prehrambene proizvodnje.

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