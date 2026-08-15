Lejla Njemčević ispisala historiju: Šestim zlatom postala najuspješnija balkanska biciklistkinja

Lejla Njemčević nastavila je nizati velike rezultate na međunarodnoj sceni. Najbolja bh. biciklistkinja osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, čime je stigla do svoje šeste titule balkanske prvakinje u Elite kategoriji.

Prvenstvo je ujedno bodovano kao UCI C2 utrka, pa je Njemčević osvajanjem prvog mjesta upisala i 30 novih UCI bodova.

Do pobjede je stigla na izuzetno zahtjevnoj stazi dugoj 72 kilometra, na kojoj je bilo čak 2.500 metara uspona. Njemčević je od samog početka nametnula tempo, a nakon odlučujućeg napada uspjela je napraviti ogromnu razliku u odnosu na konkurenciju.

Kroz cilj je prošla čak 39 minuta i 42 sekunde prije drugoplasirane Rumunke Made Mirune. Treće mjesto pripalo je još jednoj domaćoj takmičarki, Samueli Iris Alexandrini.

Šesta titula donijela joj historijski uspjeh

Ovo je Njemčevićino šesto balkansko zlato u Elite kategoriji. Uz šest zlatnih medalja, u njenoj kolekciji su i dvije srebrne medalje osvojene u U23 kategoriji.

Tim rezultatom postala je najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena.

Njemčević je nakon utrke istakla da joj posebno znači što je do novog zlata došla nakon teške sezone i povrede koju je doživjela na Evropskom prvenstvu.

„Veoma sam ponosna što sam osvojila zlato za Bosnu i Hercegovinu i po šesti put obukla dres balkanske prvakinje“, kazala je Njemčević, zahvalivši treneru Amaru Njemčeviću na pripremama.

Nema mnogo vremena za odmor

Nova titula neće joj donijeti duži predah. Ovo je bila njena treća UCI pobjeda ove sezone, a već u ponedjeljak odlazi na visinske pripreme.

Pripreme su dio plana za Svjetsko prvenstvo koje će 12. septembra biti održano u Italiji, nakon čega je očekuje i završnica Svjetskog kupa u španskoj Gironi.

Lejla Njemčević tako nastavlja sezonu u kojoj iz utrke u utrku potvrđuje status jedne od najboljih bh. biciklistkinja na međunarodnoj sceni