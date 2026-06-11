Lejla Njemčević u subotu nastupa na utrci Svjetskog kupa u Italiji

Lejla Njemčević u subotu, 13. juna, nastupa na utrci Svjetskog kupa u italijanskoj Selva Val Gardeni, u okviru jedne od najpoznatijih svjetskih utrka Hero Südtirol Dolomites.

Najbolja bh. biciklistkinja trenutno se nalazi na visinskim pripremama u italijanskom Livignu, gdje se priprema za zahtjevnu stazu dugu 60 kilometara, sa 3.200 metara visinskog uspona.

Hero Svjetski kup u brdskom biciklizmu poznat je po dugim i teškim usponima, koji dosežu i do 2.300 metara nadmorske visine.

„U predstojeći Svjetski kup ulazim sa određenom dozom akumuliranog umora iz jakog trenažnog procesa, s obzirom na to da su naši treninzi u ovom periodu primarno usmjereni na pripremu forme za Europsko prvenstvo. Stazu utrke Hero Südtirol Dolomites poznajem jako dobro. Iako mi njen profil ne ide u potpunosti na ruku jer nije previše tehnički zahtjevna, ipak se osjećam veoma motivisano i fizički spremno za izazove koji me očekuju ovog vikenda“, izjavila je Njemčević.

Na posljednjoj utrci Svjetskog kupa na otoku Elba u Italiji, Lejla je osvojila svoju historijsku 15. medalju na takmičenjima Svjetskog kupa.

Nakon nastupa u Selva Val Gardeni, vraća se u Livigno gdje nastavlja visinske pripreme za jedan od glavnih ciljeva sezone, Evropsko prvenstvo u španskom Bilbau, koje je na rasporedu sredinom jula.