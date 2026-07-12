Lejla Njemčević uprkos povredi osvojila šesto mjesto na Evropskom prvenstvu

Najbolja bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je šesto mjesto na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji, iako je veći dio utrke vozila s povredom ramena.

Njemčević je odlično otvorila utrku, ali je nakon pada jedne od takmičarki bila primorana i sama pasti kako bi izbjegla teži sudar. Tom prilikom zadobila je istegnuće ligamenata desnog ramena, a do cilja je ostalo još više od 47 kilometara.

Uprkos bolovima i visokim temperaturama koje su prelazile 35 stepeni Celzijusa, bh. biciklistkinja nije odustala te je utrku završila na visokom šestom mjestu među najboljim evropskim takmičarkama.

Njemčević je nakon utrke istakla da joj odustajanje nije bila opcija te da je posebno ponosna što je Bosni i Hercegovini donijela još jedan zapažen rezultat na velikom takmičenju.

Nakon ljekarskih pregleda i procjene težine povrede, Lejla Njemčević započet će oporavak i pripreme za nastavak sezone.