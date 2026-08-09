Lejla Njemčević zauzela četvrto mjesto na Cykelvasanu u Švedskoj

RTV SLON
Lejla Njemčević brani boje BiH na Svjetskom prvenstvu u Švicarskoj
Foto: Arhiva

Bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević ostvarila je još jedan zapažen rezultat na međunarodnoj sceni. Na utrci Cykelvasan u Švedskoj zauzela je četvrto mjesto, a do plasmana na pobjedničko postolje nedostajala joj je samo jedna sekunda.

Njemčević je 95 kilometara dugu stazu završila za 2:57:44. Ispred nje su se našle Finkinja Antonia Grondahl i Šveđanka Clara Lundmark, koje su kroz cilj prošle s identičnim vremenom od 2:57:43.

Pobjedu je odnijela domaća takmičarka Amanda Bohlin s vremenom 2:53:43.

Nastup u Švedskoj dolazi nakon što se Njemčević vratila takmičenjima poslije povrede, a nedavno je osvojila i novu titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u maratonu, ukupno 22. u karijeri.

Cykelvasan se smatra jednom od najznačajnijih biciklističkih utrka u Skandinaviji, a na njenoj zahtjevnoj stazi godinama nastupaju brojna poznata imena ovog sporta.

Za Njemčević slijedi kratki odmor, nakon čega je očekuju novi međunarodni izazovi.

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