Lejla Njemčević brani boje BiH na Svjetskom prvenstvu u Švicarskoj

Bosna i Hercegovina će na Svjetskom prvenstvu u brdskom biciklizmu, koje se održava u švicarskom kantonu Valais, imati samo jednu predstavnicu – najbolju bh. biciklistkinju Lejlu Njemčević. Ona će nastupiti u maraton disciplini, najtežoj i najprestižnijoj utrci u svijetu brdskog biciklizma.

Staza je duga 125 kilometara sa čak 5.000 metara visinskog uspona i više od 40 minuta nošenja bicikla do najviše tačke utrke na 2.787 metara nadmorske visine, što je čini najzahtjevnijom u historiji ove discipline.

Start je planiran u 06:45 sati, a predviđa se da će pobjednica u ženskoj konkurenciji voziti između sedam i sedam i po sati.

Njemčević je za nastup odradila visinske pripreme u Livignu i Švicarskoj, s fokusom na duge uspone i simulaciju same trke. Posebno je trenirala u Olimpijskom centru u Livignu, koji koriste vrhunski sportisti iz cijelog svijeta.

– Svjesna sam da me očekuje najteža trka u karijeri, ali nakon kvalitetnih priprema osjećam se spremnije i motiviranije nego ikad – izjavila je Njemčević, dodajući da joj treninzi daju veliku dozu samopouzdanja.

Nastup Lejle Njemčević na Svjetskom prvenstvu u Valaisu nova je prilika da Bosna i Hercegovina pokaže svoje prisustvo na najvećoj biciklističkoj sceni.