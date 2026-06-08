Evo gdje možete pratiti utakmicu BiH – Kanada

Utakmica Bosna i Hercegovina – Kanada bit će jedna od najpraćenijih utakmica drugog dana Mundijala, a prema dostupnim informacijama, prijenos će realizovati više od 500 TV kanala širom svijeta.

Meč je na rasporedu u petak u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a Zmajevi će prvi nastup na Svjetskom prvenstvu odigrati protiv domaćina Kanade.

U Bosni i Hercegovini prijenos utakmice bit će dostupan putem Arena Sport kanala.

Veliko interesovanje za utakmicu potvrđuje i podatak da će susret biti emitovan u brojnim državama Evrope, Azije, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, te Australije.

U Hrvatskoj će utakmicu prenositi HRT 2 i HRTi, u Srbiji RTS 1 i Arena 1 Premium, u Crnoj Gori HRT 2 i Arena 1 Premium, dok je za Kosovo naveden prijenos putem Arena 1 Premium i TV Vala Kosovo Telecom.

U Kanadi će utakmicu prenositi TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Noovo i Crave. U SAD-u prenos će vršiti kanali: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, FOX 4K, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Susret BiH i Kanade privlači posebnu pažnju i zbog velikog broja navijača Bosne i Hercegovine u dijaspori, koji će utakmicu moći pratiti putem lokalnih TV kanala i streaming platformi u zemljama u kojima žive.