Borački dodatak sutra na sjednici Predstavničkog doma FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sutra će održati sjednicu na kojoj bi se trebao naći Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo.

Prijedlog je prethodno utvrdila Vlada Federacije BiH, a pripremilo ga je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Predloženim izmjenama borački dodatak bio bi isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobiliziranim braniocima te članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca za učešće u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine.