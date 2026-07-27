Borački dodatak sutra na sjednici Predstavničkog doma FBiH

Adin Jusufović
kladionic, kladionic, Porodiljske naknade, naknade, invalidnine

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sutra će održati sjednicu na kojoj bi se trebao naći Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo.

Prijedlog je prethodno utvrdila Vlada Federacije BiH, a pripremilo ga je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Predloženim izmjenama borački dodatak bio bi isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobiliziranim braniocima te članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca za učešće u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine.