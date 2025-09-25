Predstavnički dom FBiH raspravlja o otpisu kamata i Amber Alert sistemu

Ali Huremović
Predstavnički dom FBiH raspravlja o otpisu kamata i Amber Alert sistemu

U Sarajevu je u toku 24. redovna sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, prva nakon ljetnje pauze. Na dnevnom redu nalazi se više važnih zakonskih prijedloga i odluka koje bi mogle imati značajan utjecaj na privredu i građane Federacije Bosne i Hercegovine.

Jedna od najznačajnijih tačaka odnosi se na prijedlog zakona o produženju roka za otpis zateznih kamata privrednim subjektima koji u određenom roku izmire glavni dug za neuplaćene javne prihode. Ako oba doma Federalnog parlamenta odobre ovaj zakon, kamate nastale do 31. decembra 2023. godine bit će u potpunosti otpisane, pod uslovom da dužnik glavninu duga namiri najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana stupanja zakona na snagu.

U skraćenom postupku predviđene su i izmjene Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH. Na dnevnom redu su i odluke u vezi s kreditnim zaduženjem za razvojnu politiku zdravstvenog sektora, izrada prostornog plana Federacije, kao i izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire FBiH za prošlu godinu te plan rada za ovu godinu.

Posebnu pažnju privlači prijedlog parlamentarne Komisije za pitanja mladih o uspostavi “Amber Alert” sistema u Federaciji BiH. Riječ je o međunarodno priznatome sistemu brzog uzbunjivanja javnosti putem savremenih komunikacijskih kanala, s ciljem uključivanja šire zajednice u potragu za nestalom djecom.

Iako je najavljeno da će se na sjednici razmatrati i tri zakona koja je predložila Vlada Federacije BiH, oni su u međuvremenu povučeni iz parlamentarne procedure. Radi se o Prijedlogu zakona o rudarstvu, Prijedlogu zakona o vještacima te Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglicama iz BiH. Razlog za povlačenje je potreba dodatnog razmatranja pristiglih amandmana.

Naredna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta zakazana je za 30. septembar i to će također biti prva sjednica ovog doma nakon ljetnje pauze.

pročitajte i ovo

Vijesti

Idući petak stiže pomoć penzionerima u TK

Istaknuto

Grad Tuzla ostvario saradnju s IDDEEA-om na uvođenju elektronskog potpisa

Vijesti

Evo kad počinje isplata penzija za septembar

Istaknuto

Pomoć za Eminu Hodžić iz Lukavca: Mlada majka vodi borbu s karcinomom

Istaknuto

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja obilježava jubilej u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]