Predstavnički dom FBiH raspravlja o otpisu kamata i Amber Alert sistemu

U Sarajevu je u toku 24. redovna sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, prva nakon ljetnje pauze. Na dnevnom redu nalazi se više važnih zakonskih prijedloga i odluka koje bi mogle imati značajan utjecaj na privredu i građane Federacije Bosne i Hercegovine.

Jedna od najznačajnijih tačaka odnosi se na prijedlog zakona o produženju roka za otpis zateznih kamata privrednim subjektima koji u određenom roku izmire glavni dug za neuplaćene javne prihode. Ako oba doma Federalnog parlamenta odobre ovaj zakon, kamate nastale do 31. decembra 2023. godine bit će u potpunosti otpisane, pod uslovom da dužnik glavninu duga namiri najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana stupanja zakona na snagu.

U skraćenom postupku predviđene su i izmjene Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH. Na dnevnom redu su i odluke u vezi s kreditnim zaduženjem za razvojnu politiku zdravstvenog sektora, izrada prostornog plana Federacije, kao i izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire FBiH za prošlu godinu te plan rada za ovu godinu.

Posebnu pažnju privlači prijedlog parlamentarne Komisije za pitanja mladih o uspostavi “Amber Alert” sistema u Federaciji BiH. Riječ je o međunarodno priznatome sistemu brzog uzbunjivanja javnosti putem savremenih komunikacijskih kanala, s ciljem uključivanja šire zajednice u potragu za nestalom djecom.

Iako je najavljeno da će se na sjednici razmatrati i tri zakona koja je predložila Vlada Federacije BiH, oni su u međuvremenu povučeni iz parlamentarne procedure. Radi se o Prijedlogu zakona o rudarstvu, Prijedlogu zakona o vještacima te Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglicama iz BiH. Razlog za povlačenje je potreba dodatnog razmatranja pristiglih amandmana.

Naredna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta zakazana je za 30. septembar i to će također biti prva sjednica ovog doma nakon ljetnje pauze.