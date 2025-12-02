Sjednica Vlade TK: Donijete izmjene programa podrške zapošljavanju djece šehida

Na 40. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj danas, razmatrano je ukupno osamnaest tačaka dnevnog reda, a među njima i izmjene Programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece šehida i poginulih boraca. Ova odluka donosi dodatna sredstva i poboljšane uslove za realizaciju jednog od najvažnijih programa u oblasti boračko-invalidske zaštite.

Program koji Ministarstvo za boračka pitanja TK provodi u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Federacije BiH i Službom za zapošljavanje TK godinama nudi mogućnost zaposlenja i samozapošljavanja mladima iz ove kategorije. Ove godine zabilježen je znatno veći interes nego ranije, jer se na javni poziv prijavilo 51 lice koje ispunjava uslove, što je dvostruko više u odnosu na ranije cikluse.

Budući da prvobitno planirana sredstva nisu bila dovoljna da se obuhvate svi prijavljeni, Ministarstvo je kroz posljednji rebalans osiguralo dodatnih 400 000 KM. Ukupan iznos namijenjen programu sada iznosi milion i 150 000 KM, od čega 900 000 KM obezbjeđuje Ministarstvo, dok Zavod za zapošljavanje FBiH učestvuje sa 250 000 KM.

Izmjenama programa povećan je pojedinačni iznos podrške, usklađen s novom minimalnom platom u Federaciji BiH, a uvedena je i razlika između iznosa za kandidate sa visokom i srednjom stručnom spremom. Naglašeno je da niko ko ispunjava uslove neće biti odbijen, te da se ove godine želi u potpunosti riješiti pitanje zaposlenja za sve pripadnike ove kategorije koji se nalaze na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje. Podrška može trajati do 34 mjeseca.

Realizaciji programa prethodila je obimna administrativna procedura koja je uključila sporazume i protokole između institucija, kao i saglasnosti upravnih tijela na federalnom nivou.

Ministrica za boračka pitanja TK, Senada Dizdarević odluku je ocijenjenila kao važan iskorak, jer pojačana finansijska podrška omogućava dugoročnije i stabilnije zapošljavanje mladih iz ove osjetljive kategorije.