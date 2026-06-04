Realizovano 94,7 posto plana proljetne sjetve u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji Plana proljetne sjetve u 2026. godini na području kantona.

Planom je bila predviđena sjetva žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja na ukupno 36.335,5 hektara. Prema dostavljenim podacima, proljetna sjetva realizovana je na 34.425,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, što predstavlja 94,74 posto planiranih površina.

Najveće površine zasijane su kukuruzom, ukupno 23.096 hektara, što čini 63,56 posto ukupno ostvarenog plana proljetne sjetve svih kultura.

Ostala strna žita, odnosno pšenica, ječam, raž i zob, zasijana su na 630 hektara, što je 95,89 posto u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijano je 105,5 hektara, odnosno 95,48 posto planiranih površina.

Sojom je zasijano 98,5 hektara, duhanom pet hektara, dok je ostalim industrijskim i ljekovitim biljem zasijano dva hektara.

Od planiranih 8.244 hektara za sjetvu povrća, zasijano je ili zasađeno 7.517 hektara, što je 91,18 posto u odnosu na plan. Među povrtnim kulturama najviše je zasađeno krompira, ukupno 4.705 hektara.

Realizacija plana proljetne sjetve razlikuje se po lokalnim zajednicama. Najniži procenat zabilježen je na području Teočaka, 83,05 posto, dok je u Tuzli plan premašen i iznosi 100,14 posto. Potpuna realizacija plana zabilježena je i na području Gračanice i Lukavca.

Iako su za poljoprivredu izdvojena značajna sredstva kroz novčane podrške iz federalnog i kantonalnog budžeta, te su vremenski uslovi tokom sjetve bili relativno povoljni, u odnosu na prošlu godinu došlo je do smanjenja sjetvenih površina.

Kao glavni razlozi navedeni su visoke cijene repromaterijala i energenata, kao i odlazak radno sposobnog stanovništva, što je posebno izraženo u poljoprivredi.