Pojedinačna karta u Tuzli koštat će 1,50 KM: Utvrđene nove tarife javnog prevoza

Pojedinačna karta Tuzla za vožnju između stajališta i stanica u užem gradskom području koštat će 1,50 KM, predviđeno je novom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada TK utvrdila je tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona. Iako se odluka odnosi na cijeli kantonalni sistem javnog prevoza, za građane Tuzle posebno je važna cijena pojedinačne karte u Zoni 1, koja obuhvata uže gradsko područje.

Prema odluci, pojedinačna karta za putovanje između stajališta i stanica koje se nalaze u užem gradskom području Grada Tuzla iznosit će 1,50 KM. Zona 1 obuhvata područje od Šićkog Broda do Simin Hana i od Soline do Krojčice.

Za putovanje između stajališta i stanica koje se nalaze u ostatku Tuzlanskog kantona, odnosno u Zoni 2, cijena pojedinačne karte iznosit će 2,50 KM. Ista cijena, 2,50 KM, važit će i za putovanje između Zone 1 i Zone 2.

Mješoviti tarifni sistem

Novom odlukom predviđena je primjena mješovitog tarifnog sistema. To znači da će se za pojedinačne i vrijednosne karte primjenjivati zonski tarifni podsistem, pri čemu putnik plaća cijenu vožnje u zavisnosti od zone kroz koju putuje.

S druge strane, za pretplatne personalizirane karte, mjesečne, polumjesečne, polugodišnje i godišnje, primjenjivat će se jedinstveni tarifni podsistem. Takve karte omogućavat će vožnju na svim kantonalnim linijama, uz cijenu koja zavisi od kategorije putnika.

Jedna kartica, više putnika

Vrijednosna karta bit će nepersonalizirana kartica koja se dopunjava određenim iznosom novca na prodajnom mjestu. Prilikom korištenja, iznos na kartici umanjivat će se za cijenu vožnje, a istu karticu moći će koristiti više različitih putnika, bez obzira na kategoriju.

Za osnovne kategorije putnika, radnike, osnovce, srednjoškolce i studente, cijena mjesečne pretplatne karte iznosit će 88 KM, polumjesečne 44 KM, polugodišnje 475 KM, a godišnje 950 KM.

Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, dobitnici priznanja “Zlatni ljiljan”, djeca šehida i poginulih branilaca, mjesečna karta koštat će 30 KM, polumjesečna 15 KM, polugodišnja 162 KM, a godišnja 324 KM.