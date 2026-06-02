Javni prevoz u Tuzli posljednjih dana izazvao je brojne nedoumice kod građana, posebno kod penzionera koji nisu sigurni da li za vožnju autobusom plaćaju kartu ili imaju pravo na besplatan prevoz.

Razlog za zabunu je to što trenutno postoje dva različita sistema. Jedan se odnosi na javni linijski prevoz na području grada Tuzle, koji subvencionira Grad Tuzla, dok se drugi odnosi na mrežu kantonalnih linija u Tuzlanskom kantonu, za koju je tarife utvrdila Vlada Tuzlanskog kantona.

Kada je prevoz za penzionere besplatan?

Prevoz je besplatan za penzionere koji su ostvarili pravo na besplatan javni linijski prevoz na području grada Tuzle. To znači da penzioneri koji imaju prebivalište na području Tuzle i nalaze se na listi korisnika Grada Tuzla, mogu koristiti besplatan prevoz na linijama koje su obuhvaćene gradskim sistemom.

Pravo na besplatan javni linijski prevoz, prema javnom pozivu Grada Tuzla, mogu ostvariti penzioneri, osobe starije od 65 godina, djeca do šest godina, osobe u stanju socijalne potrebe, kao i osobe sa 90 i 100 posto invaliditeta, pod uslovom da imaju prebivalište na području grada Tuzle.

Za korisnike koji su pravo ostvarili ranije, iz Grada Tuzla je navedeno da to pravo mogu koristiti sve dok ispunjavaju uslove i nisu obavezni ponovo podnositi prijavu.

Šta važi na kantonalnim linijama?

Druga odluka odnosi se na kantonalne autobuske linije u Tuzlanskom kantonu. Prema novim tarifama koje je utvrdila Vlada Tuzlanskog kantona, pojedinačna karta za vožnju u Zoni 1, odnosno užem gradskom području Tuzle, iznosi 1,50 KM.

Zona 1 obuhvata područje od Šićkog Broda do Simin Hana i od Soline do Krojčice. Za putovanja u ostatku Tuzlanskog kantona, odnosno u Zoni 2, pojedinačna karta iznosi 2,50 KM. Ista cijena važi i za putovanje između Zone 1 i Zone 2.

To znači da cijena od 1,50 KM ne predstavlja posebnu cijenu samo za penzionere, nego cijenu pojedinačne karte u užem gradskom području u okviru kantonalnog tarifnog sistema.

Koliko penzioneri plaćaju mjesečnu kartu na kantonalnim linijama?

Za kantonalne linije uvedena je i povlaštena kategorija putnika. U tu kategoriju, između ostalih, spadaju penzioneri, ratni vojni invalidi, dobitnici priznanja “Zlatni ljiljan”, djeca šehida i poginulih branilaca.

Za njih je mjesečna karta na kantonalnim linijama utvrđena u iznosu od 30 KM. Polumjesečna karta za ovu kategoriju iznosi 15 KM, polugodišnja 162 KM, a godišnja 324 KM.

Za ostale kategorije putnika mjesečna karta na svim kantonalnim linijama iznosi 88 KM.

Šta to znači u praksi?

Ako penzioner koristi gradski javni prevoz u Tuzli i ostvario je pravo preko Grada Tuzla, vožnja je besplatna. To se odnosi na korisnike koji su na listi Grada Tuzla i koji preuzimaju mjesečnu kartu u skladu s propisanom procedurom.

Ako penzioner koristi kantonalnu liniju, odnosno putuje van gradskog sistema ili prema drugoj općini ili gradu, tada se primjenjuje odluka Vlade Tuzlanskog kantona. U tom slučaju pojedinačna karta zavisi od zone, dok penzioneri kao povlaštena kategorija imaju pravo na mjesečnu kartu od 30 KM.

Mjesečne besplatne karte se moraju preuzimati

Građani Tuzle koji su ostvarili pravo na besplatan prevoz trebaju znati da se mjesečna karta ne produžava automatski. Karte se preuzimaju svakog mjeseca, najkasnije do 10. dana u mjesecu.

Karte se izdaju u prostorijama GIPS-a, u zgradi “Titanik”, uz predočenje lične karte i potrebne dokumentacije, među kojom je za penzionere i posljednji ček od penzije.