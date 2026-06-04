Za predškolski odgoj u TK planirano milion KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke kojom su utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju.

Za ovu namjenu u Budžetu TK za 2026. godinu planirano je ukupno milion KM.

Najveći dio sredstava, odnosno 900.000 KM, bit će usmjeren za investiciona ulaganja, među kojima su rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja objekata. Sredstva će biti dodjeljivana javnim predškolskim ustanovama, kao i lokalnim zajednicama koje nemaju javnu predškolsku ustanovu, na osnovu dostavljenih projekata.

Za nabavku didaktičkog materijala javnim i privatnim predškolskim ustanovama planirano je 60.000 KM, dok je za nabavku općih sredstava i učila u javnim predškolskim ustanovama ili jedinicama lokalne samouprave predviđeno 40.000 KM.

Iz Vlade TK navode da se ovim nastavlja podrška razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja na području kantona.

Prema dostupnim podacima, u posljednje četiri godine broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu povećan je za 46,5 posto. Broj djece porastao je sa 3.388 na 4.964, što znači da je predškolskim odgojem i obrazovanjem obuhvaćeno 1.576 mališana više.

Rast je zabilježen iz godine u godinu. U pedagoškoj 2023/2024. godini bilo je 140 djece više u odnosu na prethodnu, u 2024/2025. godini broj je povećan za još 1.008 djece, dok je u 2025/2026. godini obuhvat povećan za dodatnih 428 djece.