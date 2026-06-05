Ljudi masovno stavljaju plastičnu flašu u vodokotlić, razlog bi vas mogao iznenaditi

Trik sa plastičnom flašom u vodokotliću posljednjih dana privukao je pažnju korisnika društvenih mreža, a mnogi ga predstavljaju kao jednostavan način za smanjenje potrošnje vode u domaćinstvu.

Ideja je jednostavna, u vodokotlić se stavlja zatvorena plastična flaša napunjena vodom ili pijeskom, čime se smanjuje količina vode koja se koristi prilikom svakog ispiranja. Na taj način vodokotlić se puni manjom količinom vode, a potrošnja se može smanjiti, posebno u domaćinstvima u kojima se toalet često koristi.

Ipak, savjetuje se oprez. Flaša ne bi smjela ometati rad mehanizma u vodokotliću, niti sprječavati normalno ispiranje. Ukoliko se nakon postavljanja flaše primijeti slabije ispiranje ili kvar na mehanizmu, bolje je ukloniti je.

Trik sa plastičnom flašom u vodokotliću posebno se preporučuje kao privremeno rješenje u starijim vodokotlićima koji troše veću količinu vode. Kod novijih modela, koji već imaju mogućnost manjeg i većeg ispiranja, ovakva metoda uglavnom nije potrebna.

Iako ne donosi velike uštede preko noći, ovaj jednostavan trik može pomoći u smanjenju nepotrebne potrošnje vode, naročito ako se primjenjuje pažljivo i bez oštećenja vodokotlića.