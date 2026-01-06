Domaćinstva u tuzlanskom naselju Šići bez struje skoro 48 sati

Elektroprivreda BiH aktivirala je sve raspoložive kapacitete s ciljem da se što prije steknu uslovi za normalizaciju snabdijevanja električnom energijom, a napajanje se, kako navode, pokušava osigurati i kroz alternativna rješenja. I pored toga, više od 40 hiljada kupaca širom Federacije i dalje je bez električne energije.

Najkritičnija situacija je u Tuzlanskom kantonu, gdje je van pogona 20 dalekovoda, zbog čega je bez struje više od 18 hiljada korisnika.

Posebno teška situacija zabilježena je u tuzlanskom naselju Šići, gdje pojedina domaćinstva nemaju električnu energiju već skoro 48 sati, što dodatno otežava svakodnevni život stanovnika.

Veliki broj potrošača bez napajanja je i u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je bez električne energije više od 15 hiljada kupaca. U Srednjobosanskom kantonu, kvar na 110 kV dalekovodu koji je u nadležnosti Elektroprijenosa BiH je otklonjen.