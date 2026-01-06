Domaćinstva u tuzlanskom naselju Šići bez struje skoro 48 sati

Jasmina Ibrahimović
Struja/ Uvoz struje
Foto: Pexels/Dalekovod

Elektroprivreda BiH aktivirala je sve raspoložive kapacitete s ciljem da se što prije steknu uslovi za normalizaciju snabdijevanja električnom energijom, a napajanje se, kako navode, pokušava osigurati i kroz alternativna rješenja. I pored toga, više od 40 hiljada kupaca širom Federacije i dalje je bez električne energije.

Najkritičnija situacija je u Tuzlanskom kantonu, gdje je van pogona 20 dalekovoda, zbog čega je bez struje više od 18 hiljada korisnika.

Posebno teška situacija zabilježena je u tuzlanskom naselju Šići, gdje pojedina domaćinstva nemaju električnu energiju već skoro 48 sati, što dodatno otežava svakodnevni život stanovnika.

Veliki broj potrošača bez napajanja je i u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je bez električne energije više od 15 hiljada kupaca. U Srednjobosanskom kantonu, kvar na 110 kV dalekovodu koji je u nadležnosti Elektroprijenosa BiH je otklonjen.

pročitajte i ovo

BiH

Više od 40 hiljada korisnika bez struje, Tuzlanski kanton i dalje...

Tuzla i TK

Protesti građana MZ Simin Han, prikupljeni potpisi za vanrednu sjednicu Gradskog...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Građani naselja Simin Han: Aparati nam crkavaju svakodnevno

Tuzla i TK

Dio građana Tuzle posljednju noć u ovoj godini dočekuje bez električne...

Vijesti

Meteoalarm širom BiH: Snijeg u većem dijelu zemlje, kiša i obilne padavine na jugu

Vijesti

Pravoslavni vjernici obilježavaju Badnji dan

BiH

Evo jutrošnjih mjerenja visine snijega, bit će ga još

Vijesti

Tuzla servis – Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

/FOTO/ Komunalac tokom noći čistio glavne raskrsnice

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]