Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 03.06.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u naselju Mihatovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Plane u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Ujiča, Podglavica ,Kovačići, Vučinići i Tunel Karaula u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 04.06.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenik:

– u naselju Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Brezik u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.