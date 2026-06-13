Henry i Ibrahimović zapjevali hit “I Am From Bosnia”

Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović priredili su mali bosanski spektakl tokom gostovanja u programu FOX TV-a, govoreći o uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasmanu Zmajeva na Svjetsko prvenstvo.

“Moram spomenuti Bosnu, izbaciti Italiju i napraviti takav rezultat. Slavlje u državi je bilo nevjerovatno, gledao sam to. Mislim morao sam gledati jer su moja djeca na pola Bosanci. Sjajan su primjer male države koja je hrabro došla na Svjetsko prvenstvo”, rekao je Henry, čija je supruga Andrea rođena Sarajka.

U tom trenutku Ibrahimović ga je prekinuo i zapjevao refren pjesme Dubioze Kolektiv “USA”, poznati stih “I am from Bosnia, take me to America”, koji je Henry potom nastavio.

“I ti imaš vezu sa Bosnom i Hercegovinom?”, pitala je novinarka Zlatana.

“Imam, to su korijeni mog oca. Poznajem bosanske ljude, jako ponosni ljudi, ponosna država. Način na koji su došli, pobijediti Vels i Italiju, jako sam sretan. Vidjećete puno Bosanaca ovdje na turniru”, rekao je Zlatan, koji je državljanin Bosne i Hercegovine po ocu Šefiku iz Bijeljine.