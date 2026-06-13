Zmajevi sele u Salt Lake City, poznato ko bi mogao biti spreman za Švicarsku

Zmajevi nakon utakmice u Torontu putuju u Salt Lake City, koji će im biti baza najmanje do kraja juna.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine boravit će i trenirati u Salt Lake Cityju, odakle će putovati na naredne utakmice Svjetskog prvenstva, prvo u Los Angeles, a zatim u Seattle. Zmajevi 18. juna igraju protiv Švicarske, dok ih 24. juna očekuje duel protiv Katara. Oba susreta počinju u 21 sat.

Prema najavama, bh. reprezentacija boravit će i trenirati u kampu RSL Training Centre, koji inače koristi američka reprezentacija. Zanimljivo je da je upravo u tom kampu boravak planirala i reprezentacija Velsa, koju su Zmajevi eliminisali na putu ka Mundijalu.

Salt Lake City je udaljen oko dva sata leta od Los Angelesa i Seattlea, dok let do Toronta, gdje je BiH igrala prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, traje oko pet sati.

Stručni štab mogao bi za duel sa Švicarskom imati širi izbor igrača. Ivan Šunjić nije bio u prvih 11 protiv Kanade zbog duže pauze bez treninga, koja je trajala do druge sedmice priprema reprezentacije BiH.

Iz sličnog razloga ni Edin Džeko nije zaigrao protiv Kanade. Plan je bio da kapiten Zmajeva dobije priliku u završnici, posljednjih desetak minuta, ali je ta opcija otpala nakon što je zbog grčeva morao izaći Sead Kolašinac.

Ohrabruje podatak da bi Šunjić i Džeko trebali biti spremni za veću minutažu protiv Švicarske, a isto se očekuje i za Kolašinca. Ne bi bilo iznenađenje da se sva trojica nađu i u početnoj postavi.

S druge strane, Haris Tabaković ima minimalne šanse da nastupi protiv Švicarske, pa će se na njegov povratak još sačekati.