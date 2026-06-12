Fudbalska reprezentacija BiH osvojila bod protiv Kanade na startu Mundijala

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine odigravši 1:1 protiv domaćina Kanade u Torontu.

Zmajevi su bili nadomak velike pobjede, ali su gol za izjednačenje primili u završnici susreta. Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 21. minuti kada je nakon kornera i asistencije Seada Kolašinca mrežu Kanade zatresao Jovo Lukić.

Bh. tim je odigrao odlično prvo poluvrijeme i na odmor otišao s prednošću od 1:0. U nastavku je Kanada preuzela inicijativu, ali je golman Nikola Vasilj s nekoliko važnih intervencija dugo čuvao vodstvo Bosne i Hercegovine.

Zmajevi su imali priliku da povećaju prednost, no Ermedin Demirović nije uspio realizovati veliku šansu u 54. minuti. Kazna je stigla u 78. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1:1.

Uprkos propuštenoj prilici za puni plijen, reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je važan bod protiv domaćina prvenstva i zadržala dobre izglede za plasman u nokaut fazu.

Naredni susret bh. reprezentacija igra 18. juna protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Katara.