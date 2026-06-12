U Kampusu Univerziteta u Tuzli gradi se laboratorijska infrastruktura za energetsku tranziciju

Laboratorijska infrastruktura u Kampusu Univerziteta u Tuzli gradi se kroz rekonstrukciju i modernizaciju Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta.

Radovi se izvode u okviru projekta SMART STEP, s ciljem uspostavljanja funkcionalnog Centra za energetsku tranziciju, koji će podržati dekarbonizacijske napore malih i srednjih preduzeća i omogućiti im primjenu naprednih tehnologija energetske efikasnosti.

U projektu učestvuju Centar za razvoj i podršku Tuzla, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Sveučilište u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavska županija.

Iz Univerziteta u Tuzli ističu da vizija napredne zajednice počinje onda kada se učionice i laboratorije prepoznaju kao najvažniji pogoni razvoja.

Modernizacija Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta predstavlja važan korak u jačanju istraživačkih, obrazovnih i razvojnih kapaciteta Univerziteta u Tuzli, ali i šire zajednice.

Budući Centar za energetsku tranziciju trebao bi biti podrška privredi u procesu energetske efikasnosti, smanjenja emisija i primjene savremenih tehnoloških rješenja.