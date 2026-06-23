Tuzla i Klagenfurt kroz Cross Border Inkubator povezuju znanje, inovacije i biznis

Tuzla i Klagenfurt kroz Cross Border Inkubator otvaraju prostor za jačanje saradnje univerziteta, start-up zajednice, institucija i privrede, s ciljem razvoja novih ideja, projekata i poslovnih modela.

Program Cross Border Inkubator Tuzla, Klagenfurt predstavljen je u okviru 31. Ljetnog univerziteta Tuzla 2026, a zamišljen je kao platforma koja povezuje profesore, studente, istraživače, start-up zajednicu i male biznise iz Bosne i Hercegovine i Austrije.

Tokom trodnevnog programa razgovara se o inovacijama, digitalnoj transformaciji, međunarodnim projektima i mogućnostima da Tuzla dodatno ojača svoju poziciju regionalnog inovacionog centra.

Profesor u Klagenfurtu Jasmin Đonlić istakao je da je cilj Cross Border Inkubatora povezivanje Tuzle i Klagenfurta kroz univerzitete, start-upe, institucije i akademsku zajednicu.

“Cross Border Inkubator Tuzla, Klagenfurt znači da povežemo start-up zajedno, institucije, znači Tuzla i Klagenfurt, univerziteta i profesorice i profesore, da radimo na tome da pokrenemo nove start-upe ovdje u Klagenfurtu i u Tuzli i da radimo na projektima kao Horizon Europe, kao i na mobilnosti profesorica i profesora, da dolaze iz Klagenfurta u Tuzlu i iz Tuzle u Klagenfurt”, kazao je Đonlić.

Za Univerzitet u Tuzli ovaj program dolazi u godini u kojoj obilježava 50 godina postojanja, ali i u periodu kada se od javnih univerziteta sve više očekuje da budu aktivni nosioci društvenog i ekonomskog razvoja.

Prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli Nermin Sarajlić kazao je da će učesnici tokom tri dana razgovarati o mogućnostima razvoja Univerziteta u Tuzli, ali i razvoja Tuzle kao regionalnog inovacionog centra.

“Ono što posebno treba istaći je da će učesnici u ovome programu, tokom ova tri dana, razgovarati o mogućnostima razvoja Univerziteta u Tuzli, ali i razvoja Tuzle kao regionalnog inovacionog centra. Predstavit će se uspješni primjeri međunarodne saradnje i razvoja start-up kompanija, kreirat će se konkretni primjeri poslovnih modela i razvojnih prijedloga bitnih za Univerzitet u Tuzli, ali i za grad Tuzlu. Također, poseban fokus bit će stavljen na osnaživanje veze profesora ova dva univerziteta iz oblasti automatike i robotike, kao i na pripremu prijave jednog projekta”, rekao je Sarajlić.

Osim akademske saradnje, važan dio programa odnosi se i na poslovno povezivanje. Tuzla, kao univerzitetski i industrijski centar, u ovakvim projektima traži priliku za stvaranje boljeg ambijenta za mlade ljude, male biznise i nove investicije.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je riječ o programu koji povezuje znanje, inovativnost, kreativnost, digitalnu transformaciju i male biznise.

“Veliki je dan danas jer ćemo razgovarati o znanju, o inovativnosti, kreativnosti, digitalnoj transformaciji, malim biznisima, radit ćemo na B2B sastancima, dakle povezivanju naših malih biznisa sa malim biznisima iz Klagenfurta koji su došli ovdje, kako bismo kreirali nova znanja, radili nove poslovne aktivnosti u budućnosti, otvarali nova radna mjesta i na ovakav način gradili još bolji poslovni ambijent”, kazao je Lugavić.

Jedna od poruka učesnika bila je da Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal u ljudima koji žive i rade izvan njenih granica. Upravo oni, kroz znanje, kontakte i iskustvo stečeno u drugim državama, mogu imati važnu ulogu u povezivanju domaćih institucija i privrede s evropskim partnerima.

Alexander Petritz, dipl. ing., smatra da bi ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji danas žive u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i drugim zemljama, mogli biti važan most prema domovini.

“Ovdje Bosna i Hercegovina je prije rata imala nekih 4,2 miliona stanovnika, sad smo na 3 miliona. Gdje su ti ljudi? I najpametniji izlaze van. Znači, trebalo bi se možda napraviti da se te ljude koje su sada vani koristi kao ambasadore za BiH i da naprave neku vezu, da budu neka vrsta mosta između te zemlje gdje sada jesu, recimo Austrije, Njemačke, Švedske, ne znam gdje, i tog kraja gdje jesu.”, kazao je Petritz.

Sagovornici iz Klagenfurta ističu da se prostor za saradnju posebno otvara u oblastima koje danas najbrže mijenjaju ekonomiju i društvo. Energetika, digitalizacija i umjetna inteligencija prepoznate su kao područja u kojima univerziteti, gradovi i privrednici mogu pronaći zajednički interes.

Alojz Dolinar, predsjednik Odbora za ekonomiju i turizam Klagenfurta, smatra da se upravo u tim oblastima mogu graditi nove sinergije između Tuzle i Klagenfurta.

“Gledajte, ono što je sada jako aktuelno jeste energija, zatim digitalizacija i umjetna inteligencija. To su tačke u kojima uvijek možemo pronaći sinergije i mislim da je među univerzitetima dobro stvarati takav network. Treba ostvariti mrežu u kojoj su ljudi koji su vaši gore, naši ovdje, most između vas i nas, između Austrije i Bosne, i ja tu vidim jako velike šanse.”, kazao je Dolinar.

Cross Border Inkubator trebao bi biti više od pojedinačnog susreta predstavnika dva grada i dva univerziteta. Ideja je da se kroz konkretne projekte povežu znanje, iskustvo dijaspore, akademska zajednica i privreda, kako bi Tuzla u budućnosti imala snažniju poziciju na mapi regionalnih inovacionih centara.