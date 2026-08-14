Treći protest autoškola u TK: Bez dogovora, traže preispitivanje zakonitosti odluke

Protest autoškola u TK održan je treći put, a spor između Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnika autoškola zbog novog informacionog sistema za proces osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita i dalje traje.

Iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije poručuju da ne odustaju od svojih zahtjeva, među kojima su omogućavanje izlaska na ispit ranije prijavljenim kandidatima, privremena suspenzija odluke do kraja godine i preispitivanje njene zakonitosti. Očekuju i sastanak sa premijerom Tuzlanskog kantona.

Elvis Čolić iz Udruženja autoškola i instruktora navodi da je nakon razgovora sa predstavnicima vlasti dogovoreno da zahtjeve zvanično upute premijeru.

„Na tom sastanku je dogovoreno da pošaljemo dopis premijeru i izađemo sa tri tačke. Tražimo da se kandidatima omogući ispit, da se odluka suspenduje do 31. decembra i da se ispita njena zakonitost“, kazao je Čolić.

Protest autoškola u TK otvorio pitanje kontrole i zakonitosti

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK, međutim, poručuju da od informacionog sistema neće odustati, navodeći da je njegov cilj povećanje kontrole, zakonitosti i transparentnosti u radu autoškola.

Ministar Ahmed Omerović ranije je iznio tvrdnje o nepravilnostima utvrđenim prilikom nadzora pojedinih autoškola. Prema njegovim navodima, bilo je slučajeva u kojima službenicima Ministarstva nije omogućen pristup prostorijama autoškola u ranije najavljenom terminu kontrole.

Omerović je naveo i da su od pojedinih autoškola traženi podaci o zaposlenima, ali da ih nisu dostavile, nakon čega su podaci pribavljeni službenim putem. „Utvrđeno je da je u jednoj autoškoli instruktor šest mjeseci bio odjavljen, a da je u tom periodu obučavao kandidate“, poručio je Omerović.

Predstavnici Udruženja na ove tvrdnje odgovaraju zahtjevom da Ministarstvo javno predoči dokaze.

„Ako ministar ima dokaz toga, on treba to da iznese. Mi ovdje transparentno pričamo i imamo dokaze za ono što govorimo“, rekao je Čolić.

Spor se vodi i oko broja kandidata obuhvaćenih novim sistemom. Ministarstvo navodi da je oko 700 kandidata već uneseno u informacioni sistem, dok je oko 300 trenutno na čekanju. Iz Udruženja, međutim, osporavaju takvu računicu, tvrdeći da podaci koje Ministarstvo iznosi ne predstavljaju stvarni broj pojedinačnih kandidata.

Čolić smatra da bi broj od 700 kandidata u kratkom vremenskom periodu značio obim rada koji, prema njegovoj procjeni, nije realan za autoškole.

U spor se uključio i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je pozvao obje strane da sjednu za isti sto i riješe status kandidata.

„Ministarstvo ima pravo i obavezu kontrolirati proces, a autoškole imaju obavezu dokazati da je kandidat propisno osposobljen. Ali ta provjera mora imati kraj. Sjednite, pregledajte dokumentaciju i riješite status svakog kandidata“, poručio je Forto.

Autoškole traže da se odluka prvo preispita

Pokušaji postizanja dogovora do sada nisu dali rezultat. Prema riječima predstavnika Udruženja, Ministarstvo je kao jedno od rješenja ponudilo da autoškole počnu koristiti informacioni sistem, dok bi Ministarstvo unijelo ranije prijavljene kandidate.

Za Udruženje takav prijedlog nije dovoljan. Insistiraju da se najprije utvrdi da li je odluka na osnovu koje je novi sistem uveden zakonita.

„Neka stave odluku van snage dok se ne ispita njena zakonitost. Ako se utvrdi da je ministar u pravu, svi ćemo ući u softver za 15 minuta. Ne želim da kršim zakon. Ako se dokaže da je odluka zakonita, javno ćemo se izviniti ministru, uposlenicima i svima koji su ovo provodili“, poručio je Čolić.

Udruženje najavljuje da će, ukoliko dogovor ne bude postignut, nastaviti sa okupljanjima i protestima. Ministarstvo, s druge strane, ostaje pri stavu da se informacioni sistem neće povlačiti i da kandidati koji čekaju mogu pristupiti polaganju nakon što autoškole dostave potrebnu dokumentaciju i omoguće provjeru zakonitosti njihovog osposobljavanja.

Dok se protest autoškola u TK nastavlja, najveću cijenu spora trenutno plaćaju kandidati koji čekaju izlazak na vozački ispit i odgovor kada će njihov status konačno biti riješen.