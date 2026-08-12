Počeo protest autoškola: Traže hitno rješavanje problema u procesu polaganja

Nedžida Sprečaković
Počeo protest autoškola: Traže hitno rješavanje problema u procesu polaganja

Predstavnici autoškola počeli su protest, ukazujući na probleme koji su, prema njihovim navodima, značajno otežali njihov rad, ali i provođenje kompletnog procesa obuke i polaganja vozačkih ispita.

Iz autoškola poručuju da trenutna situacija stvara poteškoće u svakodnevnom radu, organizaciji obuke, prijavljivanju kandidata i realizaciji ispita, zbog čega traže hitnu reakciju nadležnih institucija.

Autoškole upozoravaju na otežan rad

Kako navode predstavnici autoškola, problemi koji su se pojavili u sistemu doveli su do zastoja i otežanog provođenja procedura koje su neophodne kako bi se obuka i polaganje vozačkih ispita odvijali bez prekida.

Ističu da se posljedice već osjećaju u radu autoškola, koje se suočavaju s poteškoćama u planiranju i realizaciji obuke, kao i u nastavku procesa za kandidate koji su već započeli polaganje.

Upravo zbog toga od nadležnih traže konkretne poteze i rješenja koja će omogućiti normalizaciju rada i spriječiti dodatno gomilanje problema.

Počeo protest autoškola: Traže hitno rješavanje problema u procesu polaganja

Protestu se pridružili i kandidati

Zajedno s predstavnicima autoškola na protest je došao i veći broj mladih kandidata koji su trenutno u procesu obuke ili polaganja vozačkog ispita.

Prema navodima autoškola, dio kandidata suočen je sa zastojima, usporavanjem ili otežanim nastavkom procesa polaganja, što dodatno pokazuje da posljedice trenutne situacije ne osjećaju samo autoškole.

Ipak, osnovni zahtjev protesta odnosi se na stvaranje uslova u kojima će autoškole moći nesmetano raditi i provoditi sve propisane procedure.

Traže reakciju nadležnih institucija

Predstavnici autoškola očekuju da nadležne institucije što prije reaguju i pronađu rješenje za probleme zbog kojih je, kako tvrde, njihov rad posljednjih dana značajno otežan.

Poručuju da je važno spriječiti dalje zastoje i omogućiti normalno funkcionisanje sistema, kako za autoškole tako i za kandidate koji su već započeli proces sticanja vozačke dozvole.

Sa protesta je tako upućen zahtjev za što skorije rješavanje nastale situacije i uspostavljanje uslova u kojima će se obuka i polaganje vozačkih ispita ponovo odvijati bez prepreka.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Autoškole ponovo na protestima u Tuzli: Novi sistem polaganja vozačkog i...

Tuzla i TK

Tuzlanski taksisti održali protest: Traže više stajališta i uređeniji sistem

Tuzla i TK

Omerović: Pojedine autoškole u TK prikazuju nerealne cijene i izbjegavaju nadzor

Istaknuto

Protestna vožnja autoškola u Tuzli: Instruktori traže povlačenje odluke Ministarstva

Vijesti

Protest autoškola: Kilometarske kolone na tuzlanskim ulicama

Istaknuto

Auto-škole izlaze na ulice Tuzle: Najavljena protestna vožnja zbog novog softvera

Vijesti

Poručnik Nedim Mulić spasio majku i bebu iz prevrnutog automobila u Živinicama

Vijesti

Pomoć od 100 KM neće dobiti svi penzioneri: Evo ko je izostavljen

BiH

Ljudska prava u BiH pod lupom EU: Brisel upozorio na neujednačenu zaštitu, pritiske na novinare i političke blokade

Vijesti

Pannonica Beach Body 2026: Treće jezero u subotu postaje ljetna pista, evo šta očekuje posjetioce

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Učitati više