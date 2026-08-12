Predstavnici autoškola počeli su protest, ukazujući na probleme koji su, prema njihovim navodima, značajno otežali njihov rad, ali i provođenje kompletnog procesa obuke i polaganja vozačkih ispita.

Iz autoškola poručuju da trenutna situacija stvara poteškoće u svakodnevnom radu, organizaciji obuke, prijavljivanju kandidata i realizaciji ispita, zbog čega traže hitnu reakciju nadležnih institucija.

Autoškole upozoravaju na otežan rad

Kako navode predstavnici autoškola, problemi koji su se pojavili u sistemu doveli su do zastoja i otežanog provođenja procedura koje su neophodne kako bi se obuka i polaganje vozačkih ispita odvijali bez prekida.

Ističu da se posljedice već osjećaju u radu autoškola, koje se suočavaju s poteškoćama u planiranju i realizaciji obuke, kao i u nastavku procesa za kandidate koji su već započeli polaganje.

Upravo zbog toga od nadležnih traže konkretne poteze i rješenja koja će omogućiti normalizaciju rada i spriječiti dodatno gomilanje problema.

Protestu se pridružili i kandidati

Zajedno s predstavnicima autoškola na protest je došao i veći broj mladih kandidata koji su trenutno u procesu obuke ili polaganja vozačkog ispita.

Prema navodima autoškola, dio kandidata suočen je sa zastojima, usporavanjem ili otežanim nastavkom procesa polaganja, što dodatno pokazuje da posljedice trenutne situacije ne osjećaju samo autoškole.

Ipak, osnovni zahtjev protesta odnosi se na stvaranje uslova u kojima će autoškole moći nesmetano raditi i provoditi sve propisane procedure.

Traže reakciju nadležnih institucija

Predstavnici autoškola očekuju da nadležne institucije što prije reaguju i pronađu rješenje za probleme zbog kojih je, kako tvrde, njihov rad posljednjih dana značajno otežan.

Poručuju da je važno spriječiti dalje zastoje i omogućiti normalno funkcionisanje sistema, kako za autoškole tako i za kandidate koji su već započeli proces sticanja vozačke dozvole.

Sa protesta je tako upućen zahtjev za što skorije rješavanje nastale situacije i uspostavljanje uslova u kojima će se obuka i polaganje vozačkih ispita ponovo odvijati bez prepreka.