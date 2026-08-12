Pomračenje Sunca i Perzeidi iste noći iznad BiH

Pomračenje Sunca i Perzeidi 12. augusta priredit će stanovnicima Bosne i Hercegovine jednu od najzanimljivijih astronomskih večeri u 2026. godini. U razmaku od svega nekoliko sati moći ćemo posmatrati dva potpuno različita nebeska prizora. Sunce će najprije djelimično nestati iza Mjeseca, a nakon što se spusti noć, nebom bi trebali prolaziti meteori iz poznatog roja Perzeidi.

Sve će zavisiti od vremenskih prilika, vedrog neba i mjesta s kojeg se bude posmatralo. Oni koji budu imali sreće s oblacima prvo će pogled usmjeriti prema zapadnom horizontu, a kasnije tokom noći prema tamnijim dijelovima neba.

Pomračenje Sunca i Perzeidi u samo nekoliko sati

Djelimično pomračenje Sunca u Tuzli počet će danas u 19.27 sati, dok se najveća faza očekuje oko 19.52. Sunce će zaći svega nekoliko minuta kasnije, oko 19.55 sati, pa će stanovnici Tuzle za posmatranje ovog prizora imati približno 28 minuta.

U Sarajevu će pomračenje početi oko 19.28 sati, a najveća faza također se očekuje oko 19.52. Budući da će Sunce u tom trenutku biti veoma nisko iznad zapadnog horizonta, najbolje mjesto za posmatranje bit će otvorena lokacija bez visokih zgrada, drveća, brda i drugih prepreka.

Stanovnici zapadnih i sjeverozapadnih dijelova Bosne i Hercegovine mogli bi imati nešto povoljniji položaj, ali će iz cijele naše zemlje događaj biti vidljiv samo kao djelimično pomračenje.

Potpuno pomračenje Sunca bit će vidljivo duž uske putanje koja će prolaziti preko sjeverne Rusije, Grenlanda, Islanda, Atlantskog okeana, sjeverne Španije i veoma malog dijela Portugala.

Djelimično pomračenje moći će se pratiti na mnogo širem području, uključujući gotovo cijelu Evropu, sjeverozapadnu Afriku, veći dio Kanade i dijelove sjevernog područja Sjedinjenih Američkih Država. U Bosni i Hercegovini i ostatku Balkana Sunce će biti samo djelimično zaklonjeno.

Nebeske pojave koje su nekada izazivale strahopoštovanje

Danas znamo da pomračenje nastaje kada se Mjesec nađe između Zemlje i Sunca, ali ljudi u prošlosti nisu mogli tako lako objasniti iznenadni nestanak Sunčeve svjetlosti.

Zbog toga su pomračenja u brojnim kulturama bila povezana s legendama, upozorenjima i velikim promjenama. U nekim predanjima vjerovalo se da nepoznato biće pokušava progutati Sunce, dok su druge zajednice pomračenje doživljavale kao znak narušene ravnoteže u prirodi ili trenutak u kojem se treba povući, biti tih i pokazati poštovanje prema nebu.

Ni meteori nisu prolazili nezapaženo. Tragovi svjetlosti koji se iznenada pojavljuju i nestaju na noćnom nebu vremenom su dobili naziv zvijezde padalice, a uz njih se i danas veže običaj zamišljanja želje.

Iako su naučna objašnjenja odavno poznata, ovakve pojave nisu izgubile dio tajanstvenosti zbog koje ljudi i dalje zastanu i podignu pogled prema nebu.

Nakon zalaska Sunca stiže noć Perzeida

Nakon večernjeg pomračenja počet će drugi dio astronomskog programa. Maksimum meteorskog roja Perzeidi očekuje se u noći između 12. i 13. augusta, posebno u satima poslije ponoći i pred svitanje.

Perzeidi su jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva, a nastaju kada Zemlja prolazi kroz trag sitnih čestica koje je iza sebe ostavila kometa Swift-Tuttle. Kada te čestice velikom brzinom uđu u Zemljinu atmosferu, nastaju svijetli tragovi koje vidimo na noćnom nebu.

Ovogodišnje posmatranje moglo bi biti posebno zanimljivo jer će Mjesec biti u fazi mlađaka. Njegova svjetlost zbog toga neće osvjetljavati nebo i zaklanjati slabije meteore.

Za posmatranje Perzeida neće biti potrebna posebna oprema. Najvažnije je pronaći mjesto udaljeno od ulične rasvjete, reklamnih panoa i drugih jakih izvora svjetlosti, a očima dati dovoljno vremena da se priviknu na tamu.

Možemo li zaista vidjeti stotinu meteora?

U najpovoljnijim okolnostima zenitna satna stopa Perzeida može iznositi oko 100 meteora, ali to ne znači da će svaki posmatrač za jedan sat vidjeti toliki broj svjetlosnih tragova.

Riječ je o teorijskoj vrijednosti koja podrazumijeva potpuno tamno nebo, široko vidno polje, idealan položaj meteorskog roja i odsustvo oblaka.

Stvarni broj vidljivih meteora najčešće će biti manji, a zavisit će od mjesta posmatranja, svjetlosnog zagađenja i vremenskih uslova. Najviše strpljenja trebalo bi imati poslije ponoći, kada se povećavaju šanse da se u kratkom periodu primijeti više meteora.

Pomračenje se ne smije gledati bez zaštite

Dok se Perzeidi mogu sigurno posmatrati golim okom, kod pomračenja Sunca vrijede potpuno drugačija pravila.

Direktno gledanje u Sunce bez odgovarajuće zaštite može oštetiti vid. Potrebno je koristiti certificirane naočale ili filtere posebno izrađene za posmatranje pomračenja.

Obične sunčane naočale, zatamnjena stakla, rendgenski snimci i druga improvizovana sredstva ne pružaju potrebnu zaštitu. Poseban oprez potreban je i prilikom korištenja fotoaparata, teleskopa ili dvogleda, koji također moraju imati odgovarajući solarni filter.

Pomračenje Sunca i Perzeidi tako će iste večeri ponuditi priliku da nebo posmatramo na dva načina, najprije uz kratki prizor djelimično zaklonjenog Sunca pred njegov zalazak, a zatim u tišini noći, čekajući da se iznad nas pojavi nova zvijezda padalica.