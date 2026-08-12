Preminuo Adis Mušić povrijeđen u nesreći kod Kalesije početkom augusta

Adis Mušić, motociklista koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći početkom augusta na području Kalesije, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Nesreća se dogodila 3. augusta oko 18:20 sati na magistralnom putu M-17.1 Međaš–Živinice, u mjestu Petrovice Gornje na području općine Kalesija.

U saobraćajnoj nesreći učestvovali su motocikl Honda kojim je upravljao A.M., rođen 2002. godine iz Kalesije, Audi A6 kojim je upravljao S.S., rođen 1973. godine iz Lukavca, te Audi A4 za čijim upravljačem je bila E.A., rođena 1991. godine iz Živinica.

Adis Mušić nakon nesreće prevezen u UKC Tuzla

Adis Mušić je u nesreći zadobio teške tjelesne povrede te je nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla, gdje je nastavljeno njegovo liječenje. Uprkos naporima ljekara, nekoliko dana nakon nesreće je preminuo.

Prema informacijama objavljenim nakon nesreće, druge dvije osobe koje su učestvovale u sudaru zadobile su lake tjelesne povrede.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Kalesija. Tokom obavljanja uviđaja saobraćaj na ovoj dionici odvijao se naizmjenično jednom kolovoznom trakom.

Vijest da je Adis Mušić preminuo donijela je tužan epilog nesreće koja se dogodila na magistralnom putu na području Kalesije. Informacije o terminu dženaze bit će naknadno objavljene.