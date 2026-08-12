POSKOK provjerava više prijava u kojima se spominje direktor ADS-a FBiH

Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, spominje se u više prijava i predmeta koji se odnose na konkursne procedure i zapošljavanje u federalnim institucijama. Navode provjerava Posebni odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, POSKOK, dok njihova osnovanost tek treba biti utvrđena u postupcima nadležnih organa.

Begićevo ime pojavljuje se i u predmetu „Munjić i drugi“, povezanom s aferom poznatom kao „Spengavanje“. U okviru tog postupka, prema dostupnim informacijama, Begiću je privremeno oduzet mobilni telefon radi vještačenja.

Afera je dospjela u javnost krajem 2025. godine nakon objavljivanja privatnih prepiski i poruka iz telefona vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića. Objavljeni sadržaji otvorili su pitanja mogućeg utjecaja na policijske istrage, imenovanja, produženje mandata i zapošljavanje.

Begićevo ime u tom kontekstu povezuje se i s ulogom Agencije za državnu službu FBiH u provođenju konkursnih procedura za prijem državnih službenika.

Prijava zaposlenika Federalne uprave civilne zaštite

Jedna od prijava stigla je od grupe zaposlenika Federalne uprave civilne zaštite. Prvobitno je podnesena Federalnoj upravi policije, nakon čega je proslijeđena POSKOK-u.

Prijavom su obuhvaćeni Begić i više za sada neidentifikovanih službenika, a podnosioci sumnjaju da je kroz konkursne procedure tokom dužeg perioda omogućavano pogodovanje pojedinim kandidatima.

Njihove tvrdnje odnose se, između ostalog, na način tumačenja zakonskog uslova o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon sticanja odgovarajuće visoke stručne spreme.

Podnosioci smatraju da je takvim tumačenjem omogućeno da kroz konkursne procedure prođu i kandidati koji, prema njihovim navodima, nisu ispunjavali sve propisane kriterije.

U prijavi se spominje i imenovanje u Federalnoj upravi civilne zaštite

Kao jedan od primjera navedeno je imenovanje Aldina Brašnjića za vršioca dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite, kao i kasnija konkursna procedura za ovu funkciju.

Podnosioci prijave tvrde da Brašnjić u vrijeme imenovanja nije imao odgovarajuću stručnu spremu niti potrebnih sedam godina radnog iskustva u struci.

Također navode da procedura nije zaustavljena uprkos upozorenjima i dostupnoj dokumentaciji, te smatraju da su na taj način Komisija za administrativna pitanja i Vlada FBiH mogle biti dovedene u zabludu.

Sve ove tvrdnje predstavljaju navode iz krivične prijave i u ovom trenutku nisu potvrđene pravosnažnim odlukama nadležnih pravosudnih institucija.

Prema dostupnim informacijama, protiv Begića je krivičnu prijavu podnio i Brašnjić.

Provjerava se i postupanje unutar same Agencije

Pored konkursnih procedura u drugim institucijama, prijave se odnose i na način popunjavanja radnih mjesta unutar Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Navodi se da duže od godinu dana nisu raspisani konkursi za ukupno 12 upražnjenih načelničkih, savjetničkih i drugih pozicija povezanih s radom Agencije u Kantonu Sarajevo, Srednjobosanskom i Tuzlanskom kantonu.

Prema navodima iz prijava, određeni zaposleni su u međuvremenu privremeno raspoređivani na dodatne poslove, uz dodatak od 20 posto na platu iz budžetskih sredstava.

Zbog takvog postupanja anonimna prijava upućena je na adrese više institucija, među kojima su budžetska inspekcija i Ured za borbu protiv korupcije, a proslijeđena je i POSKOK-u radi provjere navoda.

Među nepopunjenim mjestima spominju se načelničke pozicije u službama u Kantonu Sarajevo, Srednjobosanskom i Tuzlanskom kantonu, kao i mjesta stručnih savjetnika, viših stručnih saradnika, referenata i šefa Odsjeka za postavljenja za federalne organe.

Sve navedene tvrdnje za sada predstavljaju sadržaj prijava i informacije koje su predmet provjera. Eventualnu krivičnu odgovornost, kao i osnovanost sumnji, mogu utvrditi isključivo nadležni pravosudni organi.