POSKOK vrši pretrese u uredu premijera FBiH Nermina Nikšića

Nedžida Sprečaković
Vlada FBiH

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, uz asistenciju kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas su započeli opsežnu policijsku akciju pretresa na više lokacija u Sarajevu i Mostaru.

Akcija se provodi po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a usmjerena je na najviše federalne institucije. U okviru današnjih aktivnosti istražitelji su izvršili pretres prostorija Ureda premijera Federacije BiH u Sarajevu, kao i prostorija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija sa sjedištem u Mostaru.

Osim službenih prostorija, policijski službenici su izvršili pretres i jednog privatnog stambenog objekta, gdje su pregledani objekat i osobe zatečene na licu mjesta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđeno je da su tokom pretresa u Ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru izuzeti materijalni dokazi, uključujući službene računare, laptope i određenu dokumentaciju.

Kako je saopćeno, ove aktivnosti dio su šire istrage koja se vodi u okviru predmeta kodnog naziva „Munjić i drugi“, a cilj današnjih pretresa je prikupljanje dodatnih dokaza neophodnih za nastavak rada na složenom slučaju koji se odnosi na sumnje u koruptivne radnje unutar federalne uprave.

 

pročitajte i ovo

BiH

Novo smanjenje doprinosa u 2026. godini, Nikšić iz Mostara poručio da...

BiH

Nikšić: Novi model obračuna penzija povećao bi iznose za oko 17...

BiH

Nikšić: Nije realno da minimalna plata ide na 1600 KM, ne...

BiH

Bećirović razgovarao s Lugavićem i Nikšićem o mjerama podrške

Vijesti

Nikšić: Vlada FBiH će pomoći u sanaciji Doma i zbrinjavanju korisnika

Vijesti

Nikšić: Povjerenje u institucije temelj je stabilnog društva

Vijesti

Izmjene boračkih zakona u FBiH: Povoljnije penzije i lakši uslovi za ostvarivanje prava

BiH

Vlada FBiH utvrdila prijedlog izmjena zakona o PIO/MIO

Vijesti

Promovisani učenici generacije osnovnih i srednjih škola TK

Tuzla i TK

Grad Tuzla podržao zapošljavanje mladih i teže zapošljivih osoba

Vijesti

Najavljen rast penzija u 2026. godini

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]