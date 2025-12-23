POSKOK vrši pretrese u uredu premijera FBiH Nermina Nikšića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, uz asistenciju kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas su započeli opsežnu policijsku akciju pretresa na više lokacija u Sarajevu i Mostaru.

Akcija se provodi po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a usmjerena je na najviše federalne institucije. U okviru današnjih aktivnosti istražitelji su izvršili pretres prostorija Ureda premijera Federacije BiH u Sarajevu, kao i prostorija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija sa sjedištem u Mostaru.

Osim službenih prostorija, policijski službenici su izvršili pretres i jednog privatnog stambenog objekta, gdje su pregledani objekat i osobe zatečene na licu mjesta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđeno je da su tokom pretresa u Ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru izuzeti materijalni dokazi, uključujući službene računare, laptope i određenu dokumentaciju.

Kako je saopćeno, ove aktivnosti dio su šire istrage koja se vodi u okviru predmeta kodnog naziva „Munjić i drugi“, a cilj današnjih pretresa je prikupljanje dodatnih dokaza neophodnih za nastavak rada na složenom slučaju koji se odnosi na sumnje u koruptivne radnje unutar federalne uprave.