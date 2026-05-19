Južna plinska interkonekcija prioritet za FBiH i SAD

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić sastao se u Sarajevu sa otpravnikom poslova Ambasade SAD-a u BiH Johnom Ginkelom, a sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar.

Tokom razgovora razmatran je nastavak realizacije projekta Južne plinske interkonekcije, uz poseban fokus na pregovore o ugovoru za izgradnju ovog strateškog projekta. Istaknuto je da su aktivnosti u vezi s pripremom ceremonije potpisivanja ugovora u toku, a da bi ona trebala biti održana u Washingtonu.

Naglašeno je da je riječ o projektu od prioritetnog interesa za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, ali i za Sjedinjene Američke Države u ovom dijelu Evrope.

Nikšić i Ginkel izrazili su zadovoljstvo partnerskim odnosima Federacije BiH i SAD-a, koji se, kako je istaknuto, potvrđuju kroz realizaciju ovog projekta, ali i kroz mogućnosti za dodatno unapređenje saradnje na drugim važnim projektima u Federaciji BiH.

Na sastanku je ponovo ukazano i na potrebu rješavanja pitanja zabrane raspolaganja državnom imovinom. Ocijenjeno je da bi rješavanje tog pitanja omogućilo deblokadu brojnih strateških infrastrukturnih projekata i investicija važnih za ekonomski razvoj i bolji standard građana.

Sagovornici su se saglasili da će nastaviti zajedničke aktivnosti na jačanju institucionalnih veza i razvoju partnerstva između Federacije BiH, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.