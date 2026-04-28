Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovala je Komisiju za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“.

Rješenje je doneseno na telefonskoj sjednici Vlade FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Zadatak Komisije bit će pregled dostavljene dokumentacije uz zahtjeve za izdavanje urbanističke saglasnosti, kao i ocjena usklađenosti idejnog projekta sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti prostornog uređenja i građenja.

Kako je navedeno, stručna ocjena Komisije obavezno će sadržavati i urbanističko-tehničke uslove.

Komisija je dužna stručnu ocjenu dostaviti u roku od 15 dana od prijema zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom, čime se nastoji osigurati efikasnije provođenje procedura u realizaciji ovog projekta.

Iz Vlade FBiH ističu da imenovanje Komisije predstavlja važan korak u nastavku realizacije Južne interkonekcije, projekta koji se smatra značajnim za energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora snabdijevanja prirodnim gasom u Bosni i Hercegovini.