Vlada TK izdvojila više od tri miliona KM za podršku domovima zdravlja

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović danas je sa direktorima domova zdravlja u Kladnju, Banovićima, Doboj Istoku, Sapni i Teočaku potpisala prvi set ugovora o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, a ugovori sa direktorima ostalih domova zdravlja bit će potpisani naredne sedmice.

Ukupna sredstva u iznosu od 3.050.000 KM su osigurana u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kojim je Skupština Tuzlanskog kantona izvršila raspodjelu podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo vlasti ovim pokazuje spremnost da, kao viši nivo, dodatno pomogne lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima.

„Domovi zdravlja su prva adresa građana u zdravstvenom sistemu. Upravo zbog toga nam je važno da, iako se radi o nadležnosti lokalnog nivoa, kroz ovakav vid podrške pomognemo ustanovama koje svakodnevno pružaju usluge našim građanima. Ovo je partnerski odnos i konkretna pomoć tamo gdje će efekti ulaganja biti najdirektnije vidljivi“, kazao je premijer Halilagić.

Ministrica Bećirović istaknula je da su sredstva namijenjena za nabavku medicinske i nemedicinske opreme, rekonstrukciju i adaptaciju objekata, investiciono održavanje, te druge kapitalne projekte u funkciji unapređenja primarne zdravstvene zaštite.

„Cilj nam je da domovi zdravlja dobiju dodatnu podršku za projekte koji će unaprijediti uslove rada zdravstvenih radnika, ali prije svega kvalitet i dostupnost usluga pacijentima. Uz namjensko korištenje sredstava i obavezu izvještavanja, stvaramo osnovu da ova podrška bude usmjerena u ono što je ustanovama najpotrebnije“, kazala je ministrica Bećirović.

Direktor Doma zdravlja Kladanj Samir Jusupović zahvalio je Vladi TK i Ministarstvu zdravstva, ističući da je za manje lokalne zajednice ovakva podrška posebno značajna.

„Za Dom zdravlja Kladanj ova sredstva predstavljaju važnu pomoć za unapređenje uslova rada i kvalitetnije pružanje usluga našim pacijentima. Svako ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu u lokalnim zajednicama direktno se odražava na građane“, kazao je Jusupović.

Direktor Doma zdravlja Doboj Istok Kenan Mujkić naglasio je da će kantonalna podrška pomoći realizaciju projekata koje lokalne zdravstvene ustanove teško mogu same finansirati.

„Ovo je značajan iskorak i konkretna podrška domovima zdravlja. Za ustanove poput naše, ovakva sredstva znače mogućnost da planirane potrebe pretvorimo u konkretne projekte i time unaprijedimo zdravstvenu zaštitu za naše osiguranike“, kazao je Mujkić.