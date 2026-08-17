Nova školska godina u TK počinje himnom i „Odom domovini“

Adin Jusufović
Ruksaci, školska godina

Nova školska godina u TK: “Zavjet slavnih predaka u svom srcu nosim” tako će glasiti “Oda domovini” svečana pjesma obrazovnih institucija u Tuzlanskom kantonu.

Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počet će u utorak, 1. septembra 2026. godine, uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenje svečane pjesme obrazovnih ustanova TK.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović kazao je da će učenici novu školsku godinu započeti stihovima „znanjem ću da čuvam zemlju koju volim“ i „Bosno i Hercegovino domovino mila, vj’ekovima prkosiš ponosna i čila“.

Kako je naveo, riječ je o porukama koje govore o ljubavi prema domovini, značaju znanja i obrazovanja, ali i vrijednostima koje obrazovne ustanove žele njegovati i prenositi novim generacijama.

Tekst svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona izabran je putem javnog konkursa koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK.

Pjesmu pod nazivom „Oda domovini“ napisala je profesorica Gimnazije u Gračanici Samira Mejremić, dok muziku i aranžman potpisuje kompozitor Miralem Mejremić.

Tekst svečane pjesme:

Zavjet slavnih predaka
u svom srcu nosim,
znanjem ću da čuvam
zemlju koju volim.

Od plavoga mora
do visokih gora,
u tišini izvora
tvoja je ljepota.

Drevni kamen stećak
ponosito stoji,
o vremenu Tvrtka
b’jeli krin govori.

Refren:
Bosno i Hercegovino,
domovino mila,
vjekovima prkosiš
ponosna i čila.

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