Broj zaposlenih u FBiH porastao na gotovo 549 hiljada

Broj zaposlenih u FBiH u junu 2026. godine dostigao je 548.848, što je za 0,4 posto više nego mjesec ranije, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U maju je bilo evidentirano 546.547 zaposlenih, pa je za mjesec broj radnika povećan za 2.301.

Od ukupnog broja zaposlenih, 247.619 su žene. Njihov broj također je u odnosu na maj povećan za 0,4 posto.

Najveći dio zaposlenih, njih 482.344, radi u pravnim osobama, dok su u obrtima i srodnim djelatnostima evidentirane 66.504 zaposlene osobe.

Upravo je kod obrtnika zabilježen izraženiji mjesečni rast, od 1,6 posto, dok je broj zaposlenih u pravnim osobama povećan za 0,3 posto.

Najviše zaposlenih u trgovini i prerađivačkoj industriji

Kada se posmatraju pojedine djelatnosti, najveći broj zaposlenih u FBiH zabilježen je u trgovini, gdje radi 101.056 osoba. Slijedi prerađivačka industrija sa 99.909 zaposlenih.

U obrazovanju je u junu bilo zaposleno 48.137 osoba, u javnoj upravi i odbrani 47.678, dok je u zdravstvu i socijalnoj zaštiti evidentirano 40.808 zaposlenih. Građevinarstvo je brojalo 27.341 zaposlenog, a sektor prijevoza i skladištenja 25.472.

Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4 posto i dostigao 29.382. Rast od 1,8 posto zabilježen je u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu.

S druge strane, u obrazovanju je broj zaposlenih u odnosu na maj smanjen za 1,8 posto, sa 49.014 na 48.137, dok je blagi pad zabilježen i u sektoru proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom i parom.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku obuhvataju zaposlene u pravnim osobama, obrtima i srodnim djelatnostima, a preuzimaju se iz evidencija Porezne uprave Federacije BiH.