Muskova primanja milionima puta veća od zarade radnika

Razlika između primanja izvršnog direktora Tesle Elona Muska i zaposlenih u toj kompaniji dostigla je razmjere koje daleko premašuju jaz zabilježen kod većine velikih američkih kompanija.

Prema podacima Američke federacije rada i Kongresa industrijskih organizacija (AFL-CIO) za 2025. godinu, medijalna godišnja naknada zaposlenog u Tesli iznosila je 57.243 dolara, dok je omjer primanja izvršnog direktora i radnika naveden kao čak 2.522.203 prema jedan.

Na rang-listi najplaćenijih američkih izvršnih direktora vrijednost primanja Elona Muska navedena je na 158,36 milijardi dolara. Međutim, taj iznos ne predstavlja klasičnu godišnju platu koja mu je direktno isplaćena, već vrijednost velikog paketa nagrada vezanih za ostvarivanje poslovnih ciljeva kompanije.

Koliko je razlika u Tesli neuobičajena pokazuje poređenje s drugim proizvođačima automobila. Medijalna zarada zaposlenog u Fordu iznosila je 93.397 dolara, dok je omjer primanja izvršnog direktora Jima Farleyja i zaposlenih bio 295 prema jedan.

U General Motorsu medijalna zarada iznosila je 89.785 dolara, a primanja izvršne direktorice Mary Barre bila su 333 puta veća.

Velik jaz zabilježen je i u kompaniji Opendoor Technologies, gdje je medijalna plata zaposlenih iznosila 97.759 dolara, dok je omjer primanja direktora i zaposlenih bio 7.581 prema jedan. Ipak, prema navedenim podacima, razlika u Tesli bila je višestruko veća.

Muskova potencijalna primanja mogla bi dodatno rasti. Ukoliko u narednim godinama ispuni ciljeve iz paketa koji su dioničari Tesle odobrili 2025. godine, mogao bi steći pravo na paket čija bi vrijednost mogla dostići bilion dolara.