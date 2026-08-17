Civilna zaštita Tuzle upozorava na opasnost od požara

Uslijed dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura povećana je opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno u blizini šuma, njiva i suhe trave, te da budu krajnje oprezni i odgovorni.

Strogo je zabranjeno:

paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja na poljoprivrednim i drugim površinama,

loženje vatre u blizini šuma, vikendica, vikend-naselja i otvorenog prostora,

ostavljanje upaljenih roštilja ili zapaljivih materijala bez nadzora.

Svaki nemar može izazvati velike posljedice po živote ljudi, imovinu i okoliš. Požari u sušnim i vjetrovitim uslovima brzo se šire i teško kontrolišu!

Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može imati velike posljedice, a ujedno će imati direktnu posljedicu i uticati na smanjenje spremnosti vatrogasnih snaga za pravovremeno djelovanje u drugim opasnostima koje ugrožavaju živote i zdravlje ljudi i njihovu imovinu.

U slučaju nepridržavanja gore navedenih uputa od strane građana primjenjivat će se odredbe:

Člana 20. stav 1. Zakona o šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 7/17,8/20,3/21 i 14/22), prema kojoj fizičko lice koje loži vatru suprotno propisanoj odredbi može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 1.500,00 KM (član 59.stav1.tačka1. navedenog Zakona),

Odredbe članova 317. i 323. Krivičnog zakona Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16,75/17,31/23 i 58/25), kojim su propisane novčane i zatvorske kazne za izazivanje šumskog požara i izazivanje opće opasnosti od požara za život ljudi.

Sve sumnjive aktivnosti ili pojavu dima i vatre odmah prijavite na: