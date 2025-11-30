Vatrogasci u Srebreniku spriječili širenje požara na porodičnoj kući

Foto: PVJ Srebrenik (Arhiva)

Jutros su zabilježeni novi hidrometeorološki podaci sa stanice HMS Bukovčić u Tuzli, prema kojima je u 7:00 sati izmjerena temperatura od 0 stepeni Celzija, uz relativnu vlažnost od 96 posto i atmosferski pritisak od 980 hPa. U protekla 24 sata na tom području evidentirano je 1,4 litra padavina po kvadratnom metru.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros je iznosio 197,49 metara nadmorske visine, što je za devet centimetara više u odnosu na jučerašnje mjerenje. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 kubnih metara u sekundi, a nivo je i dalje ispod tačke preljeva, koja se nalazi na 200 metara nadmorske visine.

U Srebreniku je Profesionalna vatrogasna jedinica intervenisala u ulici Bajazita Kešetovića, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući. Brzom intervencijom požar je stavljen pod kontrolu, bez širenja na ostatak objekta, saopšteno je iz Civilne zaštite Tuzla.

