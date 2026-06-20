Putnici često griješe na granici: Ove proizvode ne smijete unositi

Carinska služba propisuje jasna pravila za unos robe u ličnom prtljagu, uključujući hranu, alkohol, duhanske proizvode i lijekove. Proizvodi životinjskog porijekla, poput domaćeg sira ili slanine, iz trećih zemalja uglavnom su zabranjeni.

Iako su posljednjih godina kontrole na graničnim prelazima pojačane, a kazne za prekršaje mogu iznositi i nekoliko hiljada eura, broj slučajeva pokušaja unošenja nedozvoljene robe i neprijavljenog novca preko granice i dalje se ne smanjuje.

Carinske i granične službe gotovo svakodnevno otkrivaju prekršaje, od neprijavljenih iznosa gotovine do mesa, mliječnih proizvoda, lijekova i drugih proizvoda čiji je unos ograničen ili zabranjen. Ovaj problem posebno je izražen tokom ljetne sezone, kada veliki broj građana putuje na odmor ili u posjetu porodici, a upravo taj period je pred nama.

Pravila za unos hrane

Carinska služba jasno propisuje uslove za unos robe u ličnom prtljagu, uključujući hranu, alkohol, duhanske proizvode i lijekove. Proizvodi životinjskog porijekla, kao što su domaći sir ili slanina, iz trećih zemalja uglavnom nisu dozvoljeni.

Meso, mlijeko i mliječni proizvodi ne smiju se unositi u Hrvatsku, osim u izuzetnim slučajevima. Dozvoljeno je ponijeti do 2 kg po osobi proizvoda poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mlijeka u prahu ili hrane za kućne ljubimce, pod uslovom da su namijenjeni za ličnu potrošnju.

Hljeb, kolači, slatkiši i termički obrađeni proizvodi od jaja mogu se unijeti bez ograničenja. Ako količine prelaze dozvoljene granice ili roba ne ispunjava propisane uslove, podliježe veterinarskom pregledu na graničnim stanicama, među kojima su Bajakovo, Stara Gradiška i Zračna luka Zagreb.

Za takve pošiljke potreban je veterinarski certifikat, a roba koja nije u skladu s propisima bit će oduzeta i uništena. Ako putnik ne prijavi robu, može dobiti i novčanu kaznu.

Ova pravila odnose se na uvoz robe iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, uz izuzetak Švicarske, Islanda, Norveške, San Marina, Andore i Lihtenštajna. Za te države važe ista pravila kao i za prijevoz robe unutar Evropske unije, dok posebna pravila važe za Farske otoke i Grenland.

Koliko duhanskih proizvoda je dozvoljeno unijeti?

Pravila za unos duhanskih proizvoda zavise od vrste prijevoza.

U zračnom i pomorskom saobraćaju putnici mogu unijeti 200 cigareta, 100 cigarillosa, 50 cigara ili 250 grama duhana za pušenje.

U cestovnom i željezničkom saobraćaju dozvoljeno je unijeti 40 cigareta, 20 cigarillosa, 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje.

Dozvoljeno je unijeti i do 50 grama grijanog duhanskog proizvoda, 10 ml e-tekućine ili 50 grama novih duhanskih proizvoda. Ova oslobađanja ne važe za putnike mlađe od 17 godina.

Pravila za alkohol

Putnici iz trećih zemalja smiju unijeti 16 litara piva, 4 litre vina, 1 litru pića s udjelom alkohola većim od 22 posto, poput rakije, ili 2 litre pića s udjelom alkohola do 22 posto.

Ova ograničenja važe za sve vrste prijevoza, a roba mora biti namijenjena za ličnu potrošnju.

Vrijednost robe u prtljagu

Ukupna vrijednost robe u ličnom prtljagu ne smije prelaziti 430 eura za putnike u zračnom i pomorskom saobraćaju, 300 eura za putnike u cestovnom ili željezničkom saobraćaju, te 150 eura za putnike mlađe od 15 godina.

Ako vrijednost pojedinačnog predmeta prelazi navedene iznose, taj predmet se ne može dijeliti niti raspoređivati na više osoba. Roba komercijalne prirode podliježe plaćanju carine, PDV-a i akciza.

Lijekovi i medicinska dokumentacija

Lijekovi za ličnu upotrebu mogu se ponijeti u količini potrebnoj za najviše mjesec dana liječenja, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, naprimjer ljekarsku potvrdu.

Za lijekove koji sadrže opojne droge dozvoljena je količina za najviše 5 dana, uz dokumentaciju. Izuzetak su zamjenska terapija ili terapija u terminalnoj fazi bolesti, kada je dozvoljena količina za 15 dana.

Gotovina se mora prijaviti

Unos gotovine u iznosu od 10.000 eura ili više mora se prijaviti carinskoj službi putem obrasca, koji se može podnijeti elektronski ili direktno na graničnom prelazu.

Putnici koji odluče rizikovati i ne prijaviti robu ili novac mogu se suočiti s visokim kaznama. Kazna može iznositi i do 13.300 eura. Visina kazne zavisi od toga šta je putnik pokušao unijeti preko granice i u kojoj količini.