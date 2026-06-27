Putujete kroz Sloveniju? Od danas nova ograničenja za teretna vozila

S početkom glavnog dijela turističke sezone u Sloveniji su uvedene dodatne mjere s ciljem lakšeg odvijanja saobraćaja na najopterećenijim cestama.

Od danas, 27. juna, na snagu stupa i subotnja zabrana saobraćaja za teretna vozila teža od 7,5 tona, dok će vozačima koji se zbog velikih vrućina nađu u kolonama DARS dijeliti besplatnu vodu, prenosi GPMaljevac.com.

Nova ograničenja važit će do 6. septembra. Na većini slovenskih autoputeva kamionima će subotom biti zabranjen saobraćaj od 8 do 13 sati, dok će na primorskim cestama zabrana važiti od 6 do 16 sati.

Na snazi ostaje i zabrana saobraćaja za teretna vozila nedjeljom i praznicima od 8 do 22 sata.

Zbog očekivanog velikog broja turista i visokih temperatura, DARS će zajedno s policijom i Zavodom Reševalni pas tokom vikenda provoditi preventivnu akciju na odmorištima uz primorski autoput. Vozačima će dijeliti vodu i informativne letke s uputama o pravilnom formiranju koridora za hitne službe.

Akcija će u subotu biti održana na odmorištu Lom, u smjeru Kopra, od 10 do 14 sati. U nedjelju će biti organizovana na odmorištu Studenec, u smjeru Ljubljane, od 16 do 20 sati.

Iz DARS-a podsjećaju da vodu za vozače osiguravaju i tokom vanrednih situacija, kada zbog saobraćajnih nesreća ili drugih događaja dođe do višesatnih zastoja na autoputevima pri temperaturama višim od 30 stepeni.

Takva situacija zabilježena je i prije nekoliko dana na dolenjskom autoputu, kada je zbog policijske intervencije saobraćaj bio obustavljen više sati. U kolonama su tada ostali brojni putnici, među kojima i porodice s djecom.

Nadležni pozivaju vozače da prije polaska provjere stanje na cestama, da na put kreću odmorni, ponesu dovoljno vode i budu spremni na moguće gužve koje se očekuju tokom cijelog vikenda zbog početka ljetnih odmora.