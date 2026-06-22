UEFA odbila uvođenje pauza za hidrataciju po FIFA modelu

UEFA neće uvoditi obavezne pauze za hidrataciju po modelu koji FIFA primjenjuje tokom Svjetskog prvenstva, iako su takvi prekidi postali jedan od najkomentarisanijih detalja ovogodišnjeg Mundijala.

FIFA je na Svjetskom prvenstvu uvela obavezne pauze za hidrataciju u oba poluvremena. One se najčešće dešavaju sredinom poluvremena, traju po tri minute, a iz FIFA-e navode da su uvedene radi zaštite zdravlja igrača u uslovima visokih temperatura.

Međutim, odluka je izazvala brojne reakcije navijača, trenera i igrača, posebno zbog toga što se u pojedinim zemljama tokom tih pauza prikazuju dodatne televizijske reklame.

Pauze za hidrataciju donose milione od reklama

Prema pisanju BBC Sporta, tokom jedne utakmice takve pauze mogu donijeti četiri minute i 20 sekundi dodatnog prostora za televizijsko oglašavanje. Na nivou cijelog turnira to iznosi sedam sati, 30 minuta i 40 sekundi dodatnog reklamnog prostora.

Reklame mogu početi 20 sekundi nakon što sudija označi početak pauze, a moraju završiti 30 sekundi prije nastavka igre. To emiterima omogućava potencijalno osam dodatnih reklamnih termina od po 30 sekundi po utakmici.

BBC navodi da prosječan oglas od 30 sekundi tokom utakmica Svjetskog prvenstva na američkom Fox Sportsu košta između 200.000 i 300.000 dolara, dok cijena tokom utakmica reprezentacije SAD-a i završnice turnira može dostići i 750.000 dolara. Procjene su da bi reklame tokom pauza za hidrataciju samo u Sjedinjenim Američkim Državama mogle donijeti više od 250 miliona dolara.

Upravo zbog toga dio navijača u obaveznim pauzama ne vidi samo brigu za zdravlje igrača, nego i dodatni korak prema komercijalizaciji fudbala. Američko sportsko tržište već decenijama funkcioniše uz česte prekide i reklamne blokove, pa se ovakav model lakše uklapa u tamošnju televizijsku praksu nego u tradicionalni evropski fudbalski ritam.

Dok gledaoci u Velikoj Britaniji tokom pauza uglavnom gledaju igrače, stručne analize i dešavanja na terenu, u mnogim drugim zemljama emiteri koriste prekide za reklame. Prema BBC-u, oglasi se prikazuju u velikim tržištima poput SAD-a, Meksika, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Španije, Kine, Japana, Indije, Australije, zemalja Bliskog istoka i subsaharske Afrike.

UEFA neće slijediti FIFA-in model na svojim takmičenjima

FIFA tvrdi da je odluka donesena isključivo zbog dobrobiti igrača i sportskog integriteta, jer se pauze primjenjuju jednako na svim utakmicama. Ipak, kritičari ističu da je sporno što se one koriste i u slučajevima kada se igra u zatvorenim ili klimatizovanim stadionima, gdje uslovi nisu ekstremni.

UEFA je, s druge strane, jasno poručila da ne planira mijenjati pravila za svoja naredna takmičenja, uključujući Ligu prvaka i Evropsko prvenstvo 2028. godine. To znači da pauze za hidrataciju neće biti obavezne na svakoj utakmici, nego će se uvoditi samo kada za to postoji stvarna potreba.

U UEFA-inim takmičenjima već postoji sistem procjene uslova na terenu. Delegat utakmice mjeri temperaturu, idealno pomoću WBGT termometra, a u izuzetnim slučajevima i običnim termometrom. Mjerenje se vrši u visini glave, najmanje metar unutar terena, nakon čega se procjenjuje da li su pauze potrebne.

Pauze za hidrataciju već su izazvale kritike zbog prekidanja ritma utakmica. Navijači na stadionima često su ih dočekivali zvižducima, dok su pojedini treneri i igrači ocijenili da takvi prekidi mijenjaju tok igre i daju ekipama dodatnu priliku za taktičke korekcije.

Iako FIFA ne ostvaruje direktnu zaradu od reklama koje emiteri prodaju tokom pauza, dodatni reklamni prostor povećava vrijednost TV prava. To znači da bi ovakav model u budućnosti mogao dodatno povećati cijenu prenosa velikih turnira.

Odluka UEFA-e zato se može posmatrati i kao pokušaj očuvanja tradicionalnog ritma evropskog fudbala. Pauze za hidrataciju ostat će moguće, ali ne kao obavezni dio svake utakmice, nego isključivo kao mjera zaštite igrača u uslovima kada su zaista potrebne.