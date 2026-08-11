Zlatni retriver ugledao se u ogledalu pa njegova reakcija nasmijala internet

Jedan zlatni retriver privukao je veliku pažnju korisnika društvenih mreža nakon što se prvi put ozbiljnije „suočio“ s vlastitim odrazom u ogledalu.

Na snimci objavljenoj na TikToku vidi se kako pas najprije znatiželjno promatra svoj odraz, pokušavajući shvatiti tko se nalazi s druge strane. Međutim, početna znatiželja ubrzo se pretvorila u sumnjičavost, pa je retriver počeo tiho režati prema svom „novom poznaniku“.

Njegova vlasnica pokušala mu je objasniti da u ogledalu zapravo vidi samoga sebe, ali pas očito nije bio potpuno uvjeren. Oprezno se približavao ogledalu, a zatim je počeo i lajati na vlastiti odraz.

Reakcija psa oduševila korisnike društvenih mreža

Simpatična scena brzo je izazvala brojne reakcije gledatelja, kojima je posebno zabavno bilo to što retriver svog odraza doživljava kao drugog psa koji se iznenada pojavio u njegovu domu.

Vlasnica je cijelu situaciju dodatno začinila humorom, poručivši da se ni ljudi ponekad ne prepoznaju odmah u ogledalu te da je njezin ljubimac, bez obzira na to što misli o svom odrazu, njoj i dalje presladak.

Korisnici TikToka također su se uključili šaljivim komentarima, uspoređujući situaciju s „obračunom“ dvojice pasa koji ne žele dijeliti isti prostor.

Snimka je još jednom pokazala koliko jednostavne i spontane reakcije kućnih ljubimaca mogu nasmijati velik broj ljudi na internetu. Klikom na fotografiju ispod pogledajte video.