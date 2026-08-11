Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme rumunskom energetskom sektoru. Ako se pad nivoa rijeke nastavi, nuklearna elektrana Cernavodă mogla bi ostati i bez posljednjeg aktivnog reaktora.

Rumunska državna energetska kompanija Nuclearelectrica upozorila je da bi u četvrtak, 13. augusta, mogla biti primorana obustaviti rad posljednjeg aktivnog reaktora u nuklearnoj elektrani Cernavodă.

Razlog je nastavak pada vodostaja Dunava, čija se voda koristi u sistemima potrebnim za rad elektrane. Situaciju dodatno otežavaju dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature koje su pogodile Rumuniju i širi dio Evrope.

Jedan od dva reaktora u Cernavodi već je ranije zaustavljen zbog nedostatka vode, pa bi eventualno gašenje drugog značilo da elektrana privremeno ostaje bez proizvodnje električne energije. Nuklearka Cernavodă inače proizvodi približno petinu ukupne električne energije u Rumuniji.

Vlasti pokušavaju zadržati dovoljno vode za elektranu

Rumunske vlasti posljednjih dana poduzimaju vanredne mjere kako bi osigurale dovoljan dotok vode prema elektrani. Među njima su produbljivanje riječnog korita, uklanjanje podvodnih prepreka te preusmjeravanje dijela toka Dunava.

Korištene su čak i barže ispunjene kamenjem kako bi se promijenio pravac toka i povećala količina vode koja dolazi prema području Cernavode. Te mjere zasad su omogućile nastavak rada jednog reaktora, ali prognoze vodostaja i dalje nisu povoljne.

Protok Dunava na ulazu u Rumuniju pao je na historijski nizak nivo, dok se očekuje da će se problem s manjkom vode nastaviti najmanje do sredine augusta.

Mogući dodatni pritisak na elektroenergetski sistem

Potpuni prekid rada nuklearne elektrane dodatno bi opteretio rumunski elektroenergetski sistem u periodu kada visoke temperature povećavaju potrošnju struje.

Rumunija je već proglasila energetsku vanrednu situaciju za august, a građanima i kompanijama upućen je poziv da smanje potrošnju električne energije tokom perioda najvećeg opterećenja mreže. U slučaju dodatnog pogoršanja situacije, vlasti razmatraju i druge mjere za stabilizaciju snabdijevanja.