Vezeni most 2026 bit će održan od 14. do 17. oktobra na području Tuzlanskog kantona, kada će 23. izdanje Međunarodnog dječijeg festivala ponovo okupiti autore, ilustratore, djecu i ljubitelje književnosti. Jedan od najvažnijih događaja festivala bit će dodjela regionalne nagrade „Mali princ“ za najbolju dječiju knjigu.

Konkurencija za ovogodišnje priznanje već je poznata, a u izboru je osam knjiga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, po dvije iz svake zemlje. Riječ je o djelima objavljenim tokom 2025. godine, koja su odabrali selektori iz četiri države.

Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Ismet Bekrić s knjigom „Drveni konjić i druge bajke“, objavljenom u izdanju tuzlanske „Lijepe riječi“, te Muhidin Šarić s knjigom „Mrvica“, u izdanju sarajevskog „Fanija“.

Iz Crne Gore nominirane su „Komske priče 2 – Čuvar blaga“, autora Sonje Živaljević, Velimira Ralevića i Žarka Vučinića, te knjiga „Morske drame“ Radmile Knežević. Hrvatsku predstavljaju Jasminka Tihi-Stepanić s knjigom „Djevojka u sjeni tuge“ i Lada Martinac Kralj s djelom „Čuvari žala“, obje objavljene u Nakladi Ljevak.

U konkurenciji iz Srbije su Olivera Zulović s romanom „Sto posto tuđa posla“, u izdanju Kreativnog centra, te Zorica Kuburović s knjigom „Metla za princezu“, koju je objavila Pčelica iz Čačka. Roman Olivere Zulović već je osvojio nagradu „Dušan Radović“ za 2025. godinu.

Nagrada „Mali princ“ dodjeljuje se na završnoj večeri festivala, a čine je bronzana statua Malog princa, rad akademskog vajara Enesa Sivca, plaketa i novčani iznos. Svake godine u konkurenciji učestvuje osam knjiga, dok o najboljem naslovu odlučuju selektori iz četiri države i predstavnik Društva prijatelja knjige „Mali princ“ iz Tuzle.

Vezeni most 2026 nastavlja tradiciju manifestacije koja je nastala kao nastavak nekadašnjih Oktobarskih poetskih drugovanja u Tuzli. Festival je tokom godina prerastao u jedan od najznačajnijih projekata u Bosni i Hercegovini posvećenih dječijoj književnosti i stvaralaštvu za mlade, uz susrete pisaca i djece, izložbe ilustracija i druge kulturne sadržaje.

Ovogodišnje izdanje neće biti vezano samo za Tuzlu, nego će se programski sadržaji održavati na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona ranije je za sufinansiranje Međunarodnog dječijeg festivala „Vezeni most 2026“ Udruženju prijatelja knjige, Društvu „Mali princ“ Tuzla odobrila 9.000 KM.

Organizatori pripremaju i tradicionalni likovni segment festivala sa gostom ilustratorom, dok će detaljniji program i raspored književnih susreta biti predstavljeni uoči oktobarskog izdanja. Vezeni most 2026 tako će tokom četiri festivalska dana ponovo povezati dječiju književnost iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.