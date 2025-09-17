U Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ od 24. do 28. septembra biće održan drugi sajam knjige, koji će posjetiocima ponuditi bogat program i susrete sa piscima, izdavačima i ljubiteljima pisane riječi.

Na današnjoj press konferenciji organizatori su predstavili sadržaj i program sajma, naglasivši da će tokom pet dana trajanja događaja publika imati priliku prisustvovati promocijama knjiga, okruglim stolovima i književnim večerima.

Kako je istaknuto, cilj sajma je promocija čitanja, stvaranje prostora za susrete autora i čitalaca, te njegovanje kulturnog dijaloga kroz književnost. Sajam će okupiti brojne izdavače i autore iz zemlje i regiona, a posebna pažnja posvećena je mladim čitaocima i obrazovnim programima.

„Ovaj sajam najviše znači za Tuzlu i za lokalnu zajednicu. Također, važno je i za nas izdavače koji ovdje živimo i radimo. Izdavačka kuća Lijepa riječ ove godine obilježava 10 godina postojanja, a tim povodom ćemo predstaviti brojne nove naslove, među kojima i knjige političkih eseja Jusufa Trbića Zarobljena zemlja, te djelo Mihajla Filipovića koje već izaziva pažnju javnosti,“ izjavio je književnik Šimo Ešić.

U okviru sajamskog programa najavljeno je i posebno književno veče u čast Zejićera Hasića, poznatog pjesnika i kulturnog radnika, povodom njegovih 80 godina života i 45 godina umjetničkog rada.

Organizator sajma, Edis Bajić, naglasio je važnost ovog događaja za zajednicu:

„Ovaj sajam radimo iz ljubavi prema Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Ovo je naša borba za našu djecu – da ih obrazujemo i edukujemo kroz knjigu. Imat ćemo preko 80 promocija, 10 radionica za najmlađe u saradnji s Bibliotekom ‘Derviš Sušić’, okrugle stolove, tribine, ali i kulturni program koji uključuje predstavu Zijaha Sokolovića i projekciju filma o Safetu Zecu,“ poručio je Bajić.

Takođe je uputio apel direktorima škola da organizuju dolazak učenika, kako bi najmlađi imali priliku da se upoznaju s bogatstvom književne ponude i dožive sajam kao jedinstveno iskustvo.

Direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“, Sanja Dukić, istakla je značaj sajma u kontekstu dugoročnog poticanja čitanja:

„Sajam dolazi u idealnom trenutku, neposredno pred Mjesec knjige. Prošlogodišnji sajam je ostavio trag, a ove godine želimo dodatno osnažiti interes za knjigu, naročito kod djece. Organizujemo deset radionica za najmlađe jer vjerujemo da tako gradimo buduće čitaoce,“ kazala je Dukić.

Ulaz na sve sadržaje Sajma knjige u HKC-u „Sveti Franjo“ je slobodan, a organizatori pozivaju sve građane Tuzle i okolnih mjesta da posjete sajam, uživaju u bogatom književnom programu i budu dio ovog značajnog kulturnog događaja.