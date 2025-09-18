Sajam knjige 2025: Tuzla književni centar regije od 24. do 28. septembra

Arnela Šiljković - Bojić

Tuzla će i ove godine biti domaćin Sajma knjige, koji će se održati od 24. do 28. septembra 2025. godine. Manifestacija, koja već drugu godinu zaredom okuplja ljubitelje pisane riječi, autore, izdavače i kulturne radnike iz cijelog regiona, najavljena je na današnjoj press konferenciji.

Program Sajma predstavili su Edis Bajić (UG Activus, organizator), Sanja Dukić (direktorica NUB „Derviš Sušić“ Tuzla), Šimo Ešić (književnik i publicista), Sead Nazibegović (prof. dr., dekan Filozofskog fakulteta u Tuzli) i Selma Kešetović (prof. dr., prodekanica za nastavu na Filozofskom fakultetu). Organizatori su istakli da i ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan sadržaj namijenjen svim generacijama.

Tokom pet dana posjetioce očekuje niz promocija knjiga, susreti s autorima, radionice, tribine i predavanja. Učešće su najavili brojni književnici i kulturni radnici, a posebno mjesto u programu zauzimaju radionice za djecu, panel-diskusije o aktuelnim temama i promocije djela iz različitih žanrova.

„Ove godine na Sajmu će biti održano čak 85 promocija knjiga, što je jedinstvena prilika da se posjetioci druže sa autorima djela“, naveli su organizatori.

Dodali su da Sajam knjige Tuzla 2025. predstavlja važan kulturni događaj koji potvrđuje Tuzlu kao centar književnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, te da će posjetioci moći pronaći sadržaje od savremene književnosti do edukativnih i interaktivnih programa.

Ulaz na Sajam je slobodan, a vrata će biti otvorena svakog dana od jutarnjih sati. Kompletan program 2. Sajma knjige u Tuzli dostupan je na OVDJE

